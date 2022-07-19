الباكر: أصبنا بخيبة أمل من الافتقار للبصيرة في هيثرو

رأى الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر، إنه كان ينبغي على مطار هيثرو في لندن توقّع حصول اضطرابات في الرحلات الجوية خلال الصيف الحالي بشكل أفضل تلافياً لما واجهه من مشكلات حصلت في الأيام الماضية، وأنه كان الأجدى به اعطاء شركات الطيران مزيداً من الإشعارات المسبقة حول الحاجة إلى تقليص الجداول الزمنية للرحلات.

وقال الباكر في مقابلة مع تلفزيون “بلومبيرغ” تمت على هامش المشاركة في معرض فارنبرة الدولي للطيران إنه أصيب بخيبة أمل بسبب افتقار القائمين على المطار إلى البصيرة.

وكان مطار هيثرو الذي يعد من أكثر مطارات العالم ازدحاماً شهد ما وصفته الصحافة العالمية بالـ”فوضى” إذ لم يستطع استيعاب الأعداد الهائلة من المسافرين الذين اصطفوا بطوابير طويلة، كما واجه الكثير بينهم مشكلات في استلام حقائبهم، ما دفع بعض شركات الطيران لإلغاء العشرات من الرحلات.

وأعلن “هيثرو” إثر ذلك عن وضع حد أقصى لعدد المسافرين المسموح لهم بالسفر من المطار، وطالب شركات الطيران بالتوقف عن بيع المزيد من تذاكر السفر خلال موسم الصيف الحالي.

وقال الباكر: “يحق لمطار هيثرو تقييد رحلتك لأنهم لا يستطيعون تحميل منشآتهم بما يفوق قدراتها، ولكن سؤالي إلى الإدارة أنه كان عليهم أن يروا ذلك قادماً وكان عليهم أن يتخذوا إجراءات للتخفيف من هذه الأزمة”.

ووفق بلومبيرغ، فإن مطار هيثرو قرر خلال الأسبوع الماضي فرض سقف لمدة شهرين على حركة الركاب اليومية لاحتواء فوضى السفر الناجمة عن نقص الموظفين في مجالات رئيسية مثل الخدمات الأرضية.

وأثارت هذه الخطوة غضب شركات الطيران التي اضطرت إلى إلغاء رحلاتها في ذروة موسم الصيف.

ولفت الباكر إلى أنه كان من الأفضل إخبار شركات الطيران بالقيود قبل ثلاثة أشهر حيث يحجز الركاب عادةً مقاعدهم في شهر آذار/مارس للسفر خلال تموز/يوليو، مؤكداً إن وقف الرحلات الجوية قبل أسابيع فقط سيكون له تداعيات على التكلفة.

النزاع مع إيرباص

وأكد الباكر أنه لا يزال منفتحاً على التسوية بخصوص النزاع القانوني المستمر مع شركة “إيرباص” بسبب وضع الأسطح الخارجية لبعض طائراتها العريضة من طراز “ايه 350″، مشدداً في الوقت نفسه على أنه لم ير مقترحاً لإصلاح المشكلة يكون مقبولاً لكل من الخطوط الجوية القطرية وهيئة الطيران القطري. مشيراً إلى أن إيرباص انسحبت “بشكل غير قانوني” من عقد منفصل لتوريد طائرة A321neos ، وقال إنه ينتظر الحكم النهائي للمحكمة، والذي ستمتثل له الخطوط الجوية القطرية.

وحول ما اذا كانت “القطرية” في طور توسعة عدد أسطولها أكّد الباكر أن هناك مذكرة تفاهم بشأن طلب شراء 25 طائرة من طراز بوينغ “737 ماكس” قد انقضت، والتي تمّ الكشف عنها خلال زيارة الدولة نفسها. تمّ الإعلان عن الاتفاقية في وقت سابق في إطار النزاع المثير للجدل مع شركة صناعة الطائرات الأوروبية “إيرباص” بشأن قضايا الجودة مع طائراتها “أيه 350” ذات البدن العريض. كما ألمح إلى امكانية عقد طلبية أخرى لطائرة بوينغ “777 إكس”.

ووفقاً لبلومبيرغ “الخطوط الجوية القطرية” عقدت مطلع العام الحالي سلسلة من الاتفاقات مع شركة “بوينغ” لشراء طائرات شحن، تتضمن صفقة تصل قيمتها إلى 20 مليار دولار لشراء 50 طائرة شحن من طراز “8-777″، فضلاً عن توقيع مذكرة تفاهم لشراء 25 طائرة من طراز “10-737″، كما أبرمت اتفاقاً مع “جنرال إليكتريك” لاستخدام محركات من إنتاج الشركة بقيمة تصل إلى 6.8 مليار دولار.