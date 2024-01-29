فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inمواصلاتآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار الإماراتأخبار عربية

الإمارات.. تفعيل مخالفات السرعة الدنيا على طريق الشيخ محمد بن راشد

تفعيل السرعة الدُنيا هو تعزيز سلامة السائقين وإلزام المركبات البطيئة بالسير على الحارات اليُمنى وإفساح الطريق دائمًا للمركبات ذات الأفضلية القادمة من الخلف

فريق التحرير by فريق التحرير

أوضحت مديرية المرور والدوريات الأمنية بشرطة أبوظبي أن منظومة “السرعة الدُنيا” على طريق الشيخ محمد بن راشد بالاتجاهين على المسارين السريعين “الحارتين الأولى والثانية من اليسار فقط” حيث إن السرعة القصوى ستكون 140 كلم/الساعة والسرعة الدُنيا 120كلم الساعة، وأن ضبط المخالفين من السائقين ومستخدمي الطريق لمن يقودون بأقل من سرعة 120كلم/الساعة ستكون من خلال مخالفة “قيادة مركبة بسرعة تقل عن الحد الأدنى للسرعة المحددة للطريق إن وجدت” وقيمتها 400 درهم .

مخالفات

مخالفات السرعة الدنيا

وأشارت إلى أن المسار الثالث المحدد سرعته بـ 140كلم / الساعة والمسار الأخير المسموح باستخدامه من قبل المركبات الثقيلة لن تشملهما مخالفات الحد الأدنى للسرعات وحثت السائقين على ضرورة الالتزام بالقيادة الآمنة من أجل سلامة الجميع .

وأكدت أن الهدف من تفعيل السرعة الدُنيا هو تعزيز سلامة السائقين وإلزام المركبات البطيئة بالسير على الحارات اليُمنى وإفساح الطريق دائمًا للمركبات ذات الأفضلية القادمة من الخلف أو من جهة اليسار.

وشددت على أهمية الانتباه، وعدم تغيير المسار إلى المسارات الأخرى إلا بعد التأكد من خلو الطريق، والانتقال في حالة وجود مسافة كافية بينهم وبين المركبات الأخرى، بما يمكنهم من الانتقال بأمان إلى المسارات التي يقصدونها، والالتزام باستخدام الإشارات في حالة الانتقال إلى المسارات الأخرى.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...