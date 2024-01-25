الإمارات تدشن أول رحلة لنقل الركاب بالقطار بين أبوظبي والظنة

تم تدشين أول رحلة لنقل الركاب بين مدينتي أبوظبي والظنة باستخدام شبكة السكك الحديدية التابعة لشركة “الاتحاد للقطارات“، المطوِّر والمشغِّل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في الإمارات.

واستقل الرحلة التجريبية فريق الإدارة التنفيذية لشركة “أدنوك” برئاسة الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها.

وتعد هذه الخدمة قيد التطوير وعند تشغيلها بشكل رسمي، ستتيح لموظفي “أدنوك” والمتعاقدين معها التنقُّل بين الوجهتين بسهولة ويسر. وتفقد الدكتور سلطان أحمد الجابر وفريق الإدارة التنفيذية لأدنوك أحدث التطورات في مشاريع النمو الاستراتيجي لأدنوك والتي شملت مشروع “بروج 4” وعدداً من مشاريع شركة “أدنوك للتكرير”، ومحطة الرويس للغاز الطبيعي المسال التي تخطط الشركة لتطويرها.

وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر: “تمثل هذه الرحلة استمراراً للشراكة الاستراتيجية بين أدنوك والاتحاد للقطارات التي تقوم بتشغيل مسار لقطار الاتحاد لنقل حبيبات الكبريت من مواقع الإنتاج في “شاه” و”حبشان” إلى منشآت التصدير في مدينة الرويس الصناعية”.

ويتواصل العمل في توسعة مشروع “بروج 4” البالغة قيمته 22 مليار درهم والمتوقع بدء تشغيله بحلول عام 2025، والذي يساهم في دعم “برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة”، وإضافة 1.4 مليون طن من “البولي إيثيلين” إلى الطاقة الإنتاجية السنوية الإجمالية، ورفع الطاقة الإنتاجية لمادة “البولي أوليفينات” في دولة الإمارات إلى 6.4 مليون طن سنوياً. وعند استكمال “أدنوك للتكرير” مشروع “تعزيز مرونة عمليات تكرير النفط الخام”، سيساهم في توسيع حجم المنتجات التي تتم معالجتها في مصفاة الرويس.

كما تم الانتهاء من أعمال تطوير مشروع “استرداد الحرارة المهدرة” لإضافة ما يصل إلى 230 ميجاواط من الكهرباء يومياً، وهو ما يكفي لتزويد مئات الآلاف من المنازل بالكهرباء. ومع توقع بدء عمليات الإنتاج في مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2028، سيكون هذا المشروع الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي يعمل بالكهرباء المُنتجة من مصادر الطاقة النظيفة، ما يجعله واحداً من أقل منشآت الغاز الطبيعي المسال في العالم من حيث كثافة الانبعاثات الكربونية. ويتكون المشروع من خطين لتسييل الغاز الطبيعي بطاقة إنتاجية تبلغ 4.8 مليون طن متري سنوياً لكل منهما وسعة إجمالية تبلغ 9.6 مليون طن سنوياً. وعند اكتماله، من المتوقع أن يساهم هذا المشروع في رفع السعة الإنتاجية المستهدفة لـ “أدنوك” من الغاز الطبيعي المسال بأكثر من الضعف لتلبية الطلب العالمي المتزايد على هذا المورد الحيوي.