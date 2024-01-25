فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inمواصلاتآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار الإماراتنقل

الإمارات تدشن أول رحلة لنقل الركاب بالقطار بين أبوظبي والظنة

ستتيح رحلة نقل الركاب عبر شبكة السكك الحديدية التابعة لشركة “الاتحاد للقطارات” لموظفي “أدنوك” والمتعاقدين معها التنقُّل بين مدينتي أبوظبي والظنة بسهولة.

فريق التحرير by فريق التحرير

تم تدشين أول رحلة لنقل الركاب بين مدينتي أبوظبي والظنة باستخدام شبكة السكك الحديدية التابعة لشركة “الاتحاد للقطارات“، المطوِّر والمشغِّل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في الإمارات.

واستقل الرحلة التجريبية فريق الإدارة التنفيذية لشركة “أدنوك” برئاسة الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها.

وتعد هذه الخدمة قيد التطوير وعند تشغيلها بشكل رسمي، ستتيح لموظفي “أدنوك” والمتعاقدين معها التنقُّل بين الوجهتين بسهولة ويسر. وتفقد الدكتور سلطان أحمد الجابر وفريق الإدارة التنفيذية لأدنوك أحدث التطورات في مشاريع النمو الاستراتيجي لأدنوك والتي شملت مشروع “بروج 4” وعدداً من مشاريع شركة “أدنوك للتكرير”، ومحطة الرويس للغاز الطبيعي المسال التي تخطط الشركة لتطويرها.

وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر: “تمثل هذه الرحلة استمراراً للشراكة الاستراتيجية بين أدنوك والاتحاد للقطارات التي تقوم بتشغيل مسار لقطار الاتحاد لنقل حبيبات الكبريت من مواقع الإنتاج في “شاه” و”حبشان” إلى منشآت التصدير في مدينة الرويس الصناعية”.

ويتواصل العمل في توسعة مشروع “بروج 4” البالغة قيمته 22 مليار درهم والمتوقع بدء تشغيله بحلول عام 2025، والذي يساهم في دعم “برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة”، وإضافة 1.4 مليون طن من “البولي إيثيلين” إلى الطاقة الإنتاجية السنوية الإجمالية، ورفع الطاقة الإنتاجية لمادة “البولي أوليفينات” في دولة الإمارات إلى 6.4 مليون طن سنوياً. وعند استكمال “أدنوك للتكرير” مشروع “تعزيز مرونة عمليات تكرير النفط الخام”، سيساهم في توسيع حجم المنتجات التي تتم معالجتها في مصفاة الرويس.

كما تم الانتهاء من أعمال تطوير مشروع “استرداد الحرارة المهدرة” لإضافة ما يصل إلى 230 ميجاواط من الكهرباء يومياً، وهو ما يكفي لتزويد مئات الآلاف من المنازل بالكهرباء. ومع توقع بدء عمليات الإنتاج في مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2028، سيكون هذا المشروع الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي يعمل بالكهرباء المُنتجة من مصادر الطاقة النظيفة، ما يجعله واحداً من أقل منشآت الغاز الطبيعي المسال في العالم من حيث كثافة الانبعاثات الكربونية. ويتكون المشروع من خطين لتسييل الغاز الطبيعي بطاقة إنتاجية تبلغ 4.8 مليون طن متري سنوياً لكل منهما وسعة إجمالية تبلغ 9.6 مليون طن سنوياً. وعند اكتماله، من المتوقع أن يساهم هذا المشروع في رفع السعة الإنتاجية المستهدفة لـ “أدنوك” من الغاز الطبيعي المسال بأكثر من الضعف لتلبية الطلب العالمي المتزايد على هذا المورد الحيوي.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...