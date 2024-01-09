الإمارات تحظر دخول سفن 9 دول إلى موانئها

أضافت الإمارات العربية المتحدة السفن التي تبحر تحت علم الكاميرون إلى قائمة الدول الممنوعة من دخول سفنها إلى مياهها، في خطوة تنأى بالدولة عن الناقلات الخطرة التي تم التنسيق معها لنقل النفط الخاضع للعقوبات، وفق تعميم صادر عن وزارة الطاقة والبنية التحتية.

وذكر التعميم المنشور على موقع ميناء الفجيرة أنه يُحظر على شركات الملاحة ووكلاء السفن تقديم الخدمات للسفن المسجلة في الدولة الأفريقية. ولن ينطبق الحظر على السفن التي قُيِّمت من قبل هيئة تصنيف دولية أوسع.

وقررت الإدارة البحرية في الإمارات إضافة السفن التي تحمل علم الكاميرون إلى دول العلم التي لا يسمح لسفنها الدخول إلى موانىء الإمارات أو الرسو في مياهها، بما يشمل المنطقة الاقتصادية الخالصة إلا إذا كانت مصنفة من قبل إحدى هيئات التصنيف الأعضاء في الرابطة الدولية لهيئات التصنيف أو هيئة التصنيف الإماراتية “تصنيف”.

وتشمل قائمة دول العلم التي يحظر دخول سفنها إلى موانىء الإمارات: ألبانيا، بيليز، كوريا الشمالية، ساوتومي وبرينسيب، تونغا، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، تنزانيا، والكاميرون.

وتبحر معظم السفن التجارية تحت أعلام دول بخلاف البلدان التي تمتلكها أو تعمل فيها. ومن أشهرها بنما وجزر مارشال، والتي تُعتبر جزءاً أصيلاً من الحفاظ على معايير السلامة في صناعة الشحن.

ولكن عندما قامت روسيا بتجميع أسطول ظل ضخم من الناقلات للحفاظ على استمرار تحرك نفطها في مواجهة العقوبات الأمريكية، تحول جزء من هذا الأسطول ليحمل أعلاماً غير معروفة مثل علم الكاميرون.