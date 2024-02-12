فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inمواصلاتأخبار أريبيان بزنسأخبار الإماراتنقل

الإمارات، دعوة إلى تفعيل الدوام المرن لموظفي «الخاص»

وزارة الموارد البشرية والتوطين تدعو شركات القطاع الخاص في مختلف إمارات الدولة إلى اتباع المرونة في عمل موظفيها الإثنين 12 فبراير في ضوء الأحوال الجوية.

فريق التحرير by فريق التحرير
العمل عن بعد

دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين شركات القطاع الخاص في مختلف إمارات الدولة إلى اتباع المرونة في عمل موظفيها الإثنين 12 فبراير في ضوء الأحوال الجوية.

وأضافت الوزارة تأكيدها على أهمية أخذ الحيطة والحذر في مواقع الأعمال الخارجية التي يصعب إيقاف العمل فيها والحرص على صحة وسلامة العمال أثناء انتقالهم من وإلى هذه المواقع والتأكد من توافر اشتراطات الصحة والسلامة المهنية فيها.

وأعلن المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، في تدوينة على حسابه في منصة «إكس»، أنه بناءً على توجيهات مجلس الوزراء تقرر أن يكون اليوم عملاً عن بُعد لجميع موظفي الحكومة الاتحادية، على أن تُستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب الوجود في مقر العمل، كما تقرر أن تكون الدراسة في جميع المدارس الحكومية عن بعد مراعاة للحالة الجوية التي تمر بها الدولة، وهو ما أعلنته أيضاً مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، حيث أكدت أنه بناءً على توجيهات ⁧‫مجلس الوزراء فإن الدراسة في المدارس الحكومية على مستوى الدولة، اليوم، ستكون بنظام التعليم عن بعد، وذلك بسبب تغيرات الطقس.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...