الإمارات، دعوة إلى تفعيل الدوام المرن لموظفي «الخاص»

دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين شركات القطاع الخاص في مختلف إمارات الدولة إلى اتباع المرونة في عمل موظفيها الإثنين 12 فبراير في ضوء الأحوال الجوية.

وأضافت الوزارة تأكيدها على أهمية أخذ الحيطة والحذر في مواقع الأعمال الخارجية التي يصعب إيقاف العمل فيها والحرص على صحة وسلامة العمال أثناء انتقالهم من وإلى هذه المواقع والتأكد من توافر اشتراطات الصحة والسلامة المهنية فيها.

تدعو وزارة الموارد البشرية والتوطين شركات القطاع الخاص في مختلف إمارات الدولة إلى اتباع المرونة في عمل موظفيها غداً الإثنين 12 فبراير في ضوء الأحوال الجوية المتوقعة.



كما تؤكد الوزارة على أهمية أخذ الحيطة والحذر في مواقع الأعمال الخارجية التي يصعب إيقاف العمل فيها والحرص على صحة… — وزارة الموارد البشرية والتوطين (@MOHRE_UAE) February 11, 2024

وأعلن المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، في تدوينة على حسابه في منصة «إكس»، أنه بناءً على توجيهات مجلس الوزراء تقرر أن يكون اليوم عملاً عن بُعد لجميع موظفي الحكومة الاتحادية، على أن تُستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب الوجود في مقر العمل، كما تقرر أن تكون الدراسة في جميع المدارس الحكومية عن بعد مراعاة للحالة الجوية التي تمر بها الدولة، وهو ما أعلنته أيضاً مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، حيث أكدت أنه بناءً على توجيهات ⁧‫مجلس الوزراء فإن الدراسة في المدارس الحكومية على مستوى الدولة، اليوم، ستكون بنظام التعليم عن بعد، وذلك بسبب تغيرات الطقس.

نظراً للأحوال الجوية المتوقعة يوم الاثنين 12 فبراير 2024م، ندعو جميع مراكز الطفولة المبكرة والمدارس الخاصة والجامعات الدولية بدبي إلى التحلِّي بالمرونة لتلبية احتياجات أولياء الأمور والكوادر التعليمية والطلبة، وإتاحة خيار التعليم عن بعد، راجين للجميع السلامة. https://t.co/SF0wgFfGWY — KHDA | هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي (@KHDA) February 10, 2024