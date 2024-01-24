الأطول في تاريخ ألمانيا.. إضراب سائقي القطارات يشل حركة النقل لـ6 أيام

تستعد ألمانيا لاضطرابات واسعة النطاق في خدمات السكك الحديدية بعد أن بدأ سائقو القطارات إضرابًا لمدة ستة أيام هو الأطول في تاريخ البلاد ما قد يؤدي إلى حدوث فوضى في خطط السفر وإجهاد سلاسل التوريد وإلحاق ضربة جديدة بالاقتصاد المتعثر.

وهي المرة الثانية هذا الشهر التي يتوقف فيها أعضاء نقابة GDL الألمانية عن العمل في نزاع تجاري مستمر مع “دويتشه بان” (Deutsche Bahn) الشركة المملوكة من الدولة والمسؤولة عن تشغيل السكك الحديدية.

وقالت الشركة إن هذه الخطوة ستتسبب في تأخيرات وإلغاءات لخدمات المسافات الطويلة والإقليمية وقطارات الضواحي حتى يوم الاثنين. كما سيواجه النقل البضائع “قيودًا كبيرة”.

وأضافت أن التذاكر التي تم حجزها مسبقًا للسفر أثناء الإضراب ستظل صالحة للرحلات المستقبلية. ويمكن للركاب أيضًا إلغاء حجزهم والحصول على استرداد كامل.

وأعرب بعض الركاب عن إحباطهم من أحدث إجراء لسائقي القطارات.

ألمانيا تحت وطأة الإضراب

وقالت إيلسي تيرواي لقناة “سي إن إن” أثناء وجودها في محطة القطار الرئيسية في برلين: “لقد كنت دائمًا أفهم جميع أنواع الإضرابات. لكن صبري نفذ الآن”. “لا أحد يربح. الجميع يخسر. الخاسرون هم الركاب. الخاسرون هم الاقتصاد ، الخاسرون هم (السكك الحديدية)”.

وسيكون أطول إضراب لموظفي السكك الحديدية في تاريخ دويتشه بان البالغ 30 عامًا بمثابة مزيد من الضغط على قطاع التصنيع الألماني الواسع، الذي يكافح بالفعل مع ارتفاع تكاليف الطاقة وتأخيرات سلاسل التوريد وارتفاع أسعار الفائدة وضعف الطلب المحلي والخارجي.

ويتم نقل ما يقرب من خمس جميع البضائع في ألمانيا عن طريق السكك الحديدية، وفقًا لمكتب الإحصاء في ألمانيا.

وقال مكتب الإحصاء الأسبوع الماضي إن الإنتاج الصناعي، الذي يسيطر عليه التصنيع، انخفض بنسبة 2% العام الماضي. وكان هذا بمثابة عبء رئيسي على الاقتصاد بشكل عام، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% في عام 2023، من المحتمل أن يكون الأداء الأضعف بين دول أوروبا الكبرى.

ورأى جورج كريمر كبير الاقتصاديين في كوميرس بنك (Commerzbank) أنه على الرغم من أن الاضطراب الأخير قد يكلف قطاع النقل “بضع” ملايين يورو (32.6 مليون يورو) في اليوم، إلا أن التكاليف ستكون أعلى بكثير إذا اضطرت المصانع إلى تقليل إنتاجها بسبب نقص الإمدادات.

وأضاف: “الإضراب يرهق أعصاب الجمهور” ويضر “بسمعة ألمانيا المشوهة بالفعل كموقع أعمال”.

تحديات لوجستية للبدائل

وكانت الشركات تحاول جاهدة إيجاد طرق بديلة ، لكن الهيئات الصناعية حذرت بالفعل من أن هذه لن تعوض الاضطراب تمامًا ، والذي يتزامن مع الاختناقات الناجمة عن الهجمات على الشحن في البحر الأحمر ، أحد أهم طرق التجارة في العالم.

ويمثل الإضراب “تحديًا لوجستيًا كبيرًا” لقطاع الكيمياء والصيدلانية ، حسبما قالت جمعية صناعة الكيماويات الألمانية لـ “سي إن إن”.

وأضافت الهيئة التجارية، التي تضم شركات أعضاء توظف ما يقرب من 550 ألف شخص، أن “السكك الحديدية مهمة جدًا في لوجستيات الصناعة عندما يتعلق الأمر بتزويد المواد الخام ونقل المنتجات الوسيطة والمنتجات النهائية”.

كما يتم نقل جزء كبير من السيارات البالغ عددها 16 ألف مركبة التي يتم صنعها في ألمانيا كل يوم عمل عن طريق السكك الحديدية، وفقًا للاتحاد الألماني لصناعة السيارات، الذي حذر من أن الاضطراب سيمتد خارج حدود ألمانيا.

وقال متحدث باسم الاتحاد: “التحوّل السريع من السكك الحديدية إلى الطرق أمر صعب للغاية.. إن النزاع المستمر بشأن الأجور يضر بألمانيا كموقع أعمال. ونناشد جميع الأطراف المعنية بالعودة بسرعة إلى طاولة المفاوضات والعثور على حل”.

عرض سخي ورفض قاطع

ودعت أنيا بروكر المتحدثة باسم دويتشه بان أمس الثلاثاء النقابة إلى “التفاوض والبحث عن تسويات”.

وقالت: “كل شيء الآن على الطاولة”، بما في ذلك “عرضًا سخيًا” لزيادة الأجور تصل إلى 13% وتخفيض ساعات العمل.

يشمل عرض الحالي زيادة تدريجية في الأجور: 4.8% سيتم تنفيذها في آب/أغسطس، تليها زيادة إضافية قدرها 5% في نيسان/أبريل 2025. ثم في كانون الثاني/يناير 2026، يمكن للموظفين اختيار تقليل ساعات عملهم الأسبوعية إلى 37 ساعة بنفس الأجر أو اختيار زيادة أخرى في الراتب بنسبة 2.7%. لكن النقابة رفضت هذا العرض.

خسائر كبيرة

وتسعى النقابة تخفيض ساعات العمل من 38 إلى 35 ساعة في الأسبوع دون تخفيض في الراتب. كما طلبت زيادة في الأجور قدرها 555 يورو (603 دولارات) شهرياً ومكافأة لمرة واحدة قدرها 3000 يورو (3260 دولارا) للتعويض عن التضخم.

وقال رئيس النقابة كلاوس ويسلسكي:” مع عرضها الثالث والمحسن المفترض ، أظهرت دويتشه بان مرة أخرى أنها تواصل اتباع مسارها السابق من الرفض والمواجهة — مع عدم وجود علامة على الاستعداد للتوصل إلى اتفاق”.

ويمكن أن يصل الضرر الناجم عن إضراب السكك الحديدية إلى مليار يورو (1.09 مليار دولار)، أو أقل من 1% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي لألمانيا، مع الأخذ في الاعتبار الضغط الحالي على سلاسل التوريد، وفقاً لمايكل غروملينغ، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي في معهد كولونيا للبحوث الاقتصادية.