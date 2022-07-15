فادي طنّوس by فادي طنّوس

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الأجواء السعودية مفتوحة للناقلات المدنية مستوفية الشروط

فادي طنّوس by فادي طنّوس
الهيئة العامة للطيران المدني

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية، الجمعة، فتح أجواء المملكة لجميع الناقلات الجوية التي تستوفي متطلبات الهيئة لعبور الأجواء.

وأوضحت الهيئة في بيان، أن ذلك يأتي “في إطار حرص المملكة على الوفاء بالتزاماتها المقررة بموجب اتفاقية شيكاغو 1944، والتي تقتضي عدم التمييز بين الطائرات المدنية المستخدمة في الملاحة الجوية الدولية”.

وأضافت بالقول: “استكمالاً للجهود الرامية لترسيخ مكانة المملكة كمنصة عالمية تربط القارات الثلاث، وتعزيزاً للربط الجوي الدولي، تعلن الهيئة العامة للطيران المدنية أنه تقرر فتح أجواء المملكة لجميع الناقلات الجوية التي تستوفي متطلبات الهيئة لعبور الأجواء”.

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