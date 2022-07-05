اطلاق خدمات مركز تحكم عمليات بمطار الملك خالد في الرياض

أطلقت شركة مطارات الرياض، الاثنين، مركز تحكم عمليات المطار في مطار الملك خالد الدولي، بهدف تحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية واستدامة العمليات ما ينعكس بدوره على تعزيز تجربة المسافرين عبر مطار العاصمة.

وأعلنت “مطارات الرياض” في بيان لها أن المركز يدير ما يصل إلى ٧٠٠ رحلة يومياً للمسافرين والشحن الجوي والطيران الخاص ويهدف إلى الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأكثر من ٣٠ مليون مسافر سنوياً.

وأشارت إلى أن الهدف من مركز التحكم هو جمع كل الإدارات التشغيلية والأمنية من مخلتف الجهات العاملة في المطار في مكان واحد لضمان رفع مستوى التكامل بين كافة القطاعات العاملة في المطار والمشاركة الفورية للمعلومات وإتخاذ القرارات بشكل أسرع وأكثر فاعلية لتعزيز انسيابية الحركة التشغيلية، ولفتت إلى أن المركز يضم أكثر من 25 جهة تشغيلية وأمنية وخدمية، كما يحتوى على أحدث الأنظمة التشغيلية المتعلقة بإدارة الموارد ومراقبة التشغيل ومؤشرات الأداء لإدارة المطار على مدار الساعة.

وقال الرئيس التنفيذي لمطارات الرياض، المهندس محمد بن عبدالله المغلوث: “نحن سُعداء بتدشين مركز تحكم العمليات بمطار العاصمة والذي سيُمكن شركة مطارات الرياض من التحكم الكامل بجميع عملياتها التشغيلية في مختلف مرافقها، ويسمح باتخاذ تدابير استباقية قائمة على البيانات، ما يسهم في تحسين عمليات التخطيط “.