استدعاء آلاف السيارات في السعودية لخلل خطير

أعلنت وزارة التجارة السعودية عن استدعاء 4657 مركبة لخلل قد يتسبب في خطر الوفاة أو الإصابة

. .. by . ..
أعلنت وزارة التجارة السعودية عن استدعاء 4657 مركبة “شيفروليه- ترافيرس” (2014-2017) – و”جي إم سي – أكاديا” (2014 – 2016) لخلل في نافخ الوسادة الهوائية لجهة السائق قد يؤدي إلى تمزق الوسادة وخروج شظايا معدنية حادة عند وقوع حادث ما قد يتسبب في خطر الوفاة أو الإصابة.

ودعت الوزارة مستخدمي المركبات المشمولة بالاستدعاء إلى التوقف الفوري عن قيادة المركبة، وسرعة التواصل مع شركة جنرال موتورز على الرقم المجاني (8008200048)، وشركة الجميح للسيارات على الرقم المجاني (8007525252)، وشركة التوكيلات العالمية على الرقم المجاني (8002442244) لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

ويمكن التحقق من شمول رقم هيكل المركبة بحملة الاستدعاء من خلال موقع مركز استدعاء المنتجات المعيبة (http://Recalls.sa).

