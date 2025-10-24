استدعاء آلاف السيارات الفارهة في السعودية

استدعت وزارة التجارة السعودية آلاف السيارات الفارهة في المملكة بسبب احتمالية خلل قد يتسبب في خطر نشوب حريق داخل حجرة المحرك.

وقالت وزارة التجارة في بيان عبر منصة إكس مساء أمس الخميس “لسلامتكم.. نعلن عن #استدعاء 4,991 مركبة بي إم دبليو (BMW) عدة طرازات (2018-2022) لاحتمالية تسرب الماء في وحدة بادئ تشغيل المحرك، قد يؤدي إلى حدوث التماس كهربائي، مما قد يتسبب في خطر نشوب حريق داخل حجرة المحرك”.

لسلامتكم ..



نعلن عن ⁧#استدعاء 4,991 مركبة

🚘 BMW "عدة طرازات"

🗓 2018 – 2022



لاحتمالية تسرب الماء في وحدة بادئ تشغيل المحرك، قد يؤدي إلى حدوث التماس كهربائي، مما قد يتسبب في خطر نشوب حريق داخل حجرة المحرك.

-التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال (recalls.sa).

-سيقوم الوكيل المحلي بتبليغ المستهلكين بالتعليمات الواجب اتابعها عبر الهاتف وإجراء الإصلاحات مجاناً.

شركة محمد يوسف ناغي (8001238000).