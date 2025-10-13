اتفاقية استراتيجية لتعزيز مناولة البريد الجوي في السعودية

وقعت مؤسسة البريد السعودي (سبل) وشركة سال للخدمات اللوجستية اتفاقية استراتيجية تهدف إلى تعزيز عمليات المناولة ونقل الشحنات البريدية في مختلف مناطق المملكة بحضور رئيس مؤسسة البريد السعودي المهندس آنف أبانمي والرئيس التنفيذي لشركة سال للخدمات اللوجستية المهندس عمر حريري.

وقع الاتفاقية كلٌ من الرئيس التنفيذي لقطاع “سال” للمناولة الأرضية محمد نحاس، ونائب الرئيس لقطاع المعالجة والمنافذ في “سبل” خالد المحمد، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستتولى شركة “سال” الإشراف الكامل على عمليات مناولة البريد منذ لحظة استلام الشحنات وتجهيز وحدات التحميل المخصصة للبريد، وضمان سلامة الشحنات أثناء عملية انتقالها بين المستودعات والمرافق البريدية والطائرات، وتهدف الاتفاقية إلى رفع كفاءة عمليات البريد السريع وتحقيق انسجام أكبر بين قطاعي البريد والخدمات اللوجستية في المملكة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لقطاع “سال” للمناولة الأرضية أن الاتفاقية مع البريد السعودي تهدف إلى تعزيز التكامل بين شبكات الخدمات اللوجستية والبريدية في المملكة بما ينسجم مع مستهدفاتنا المشتركة في خدمة الاقتصاد الوطني، وسيسهم في معالجة الشحنات البريدية بسرعة أكبر وأمان وموثوقية أعلى.

فيما أوضح نائب الرئيس لقطاع المعالجة والمنافذ في “سبل” أن توقيع هذه الاتفاقية مع “سال” يأتي تأكيدًا على التزام “سبل” مشغلًا وطنيًا وممكناً لوجستياً وجيومكانياً في تطوير منظومة الخدمات البريدية واللوجستية في المملكة، وتعزيز تكاملها مع شركائها الاستراتيجيين.

وأضاف أن “سبل”، من خلال شبكتها البريدية الواسعة والمنتشرة في جميع أنحاء المملكة، تقود جهود التحول في قطاع البريد عبر تبنّي أعلى معايير الجودة والأمان في معالجة الشحنات البريدية وتسريع عمليات التوزيع، بما يدعم النمو المتزايد في التجارة الإلكترونية ويرسّخ مكانة “سبل” محوراً رئيسياً في المشهد اللوجستي الوطني.

وتعكس هذه الاتفاقية شراكة استراتيجية هامة بين كيانين وطنيين رائدين، يتعاونان لتطوير حلول لوجستية مبتكرة بمعايير عالمية، بما يسهم في ترسيخ ريادة المملكة في تبني أفضل الممارسات، والارتقاء بجودة الخدمات، لتعزيز مكانة المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً رائداً، ودعم توجهات رؤية المملكة 2030.