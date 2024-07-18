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إيرادات قناة السويس تتراجع 23.5%

تعتبر قناة السويس مصدراً رئيسياً للعملة الأجنبية في مصر. وحاولت السلطات في السنوات القليلة الماضية زيادة إيراداتها بطرق شملت توسعتها في عام 2015.

فريق التحرير by فريق التحرير

انخفضت الإيرادات السنوية لقناة السويس المصرية بنسبة 23.4% إلى 7.2 مليار دولار في العام المالي المنتهي في حزيران / يونيو مع تحول بعض شركات الشحن إلى مسارات ملاحية بديلة لتجنب الهجمات في البحر الأحمر.

وقال أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس المصرية في بيان، اليوم الخميس: “إن إيرادات القناة تراجعت إلى 7.2 مليار دولار في العام المالي 2023-2024 من 9.4 مليار دولار في العام المالي 2022-2023”.

ويبدأ العام المالي في مصر في أول تموز/ يوليو وينتهي في 30 يونيو.

وأضاف ربيع أن “معدل عبور السفن للقناة انخفض إلى 20148 سفينة في العام المالي 2023-2024 من 25911 سفينة في العام المالي السابق له”.

وقناة السويس مصدر رئيسي للعملة الأجنبية في مصر. وحاولت السلطات في السنوات القليلة الماضية زيادة إيراداتها بطرق شملت توسعتها في عام 2015.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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