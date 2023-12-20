تقدمت شركة السكوتر الكهربائي بيرد Bird Global ، بطلب إفلاس بموجب الفصل السابع في محكمة جنوب فلوريدا، وكانت الشركة التي انتشرت دراجاتها الكهربائية على أرصفة المدن الكبرى حول العالم مثل دبي والدوحة ومدن أوروبية عديدة أي قرابة 400 مدينة، قد أدرجت الشركة أصولا والتزامات تتراوح بين 100 مليون دولار و500 مليون دولار في دعوى قضائية، لحماية الشركة من الدائنين خلال الإجراءات فيما كانت واحدة من أسرع الشركات الناشئة نموا ووصلت عام 2018 إلى تقييم بقيمة مليار دولار.

وكان سهم بيرد التي يقع مقرها في ميامي بولاية فلوريدا قد انخفض سهم بنسبة 88% خلال العام الماضي بسبب مشكلات السيولة وارتفاع معدل الإنفاق النقدي. على الرغم من إجراءات خفض التكاليف الصارمة، بلغ صافي خسارة بيرد في الربع الأول من العام المالي الحالي 44.3 مليون دولار، أي حوالي 150% من الإيرادات و148% من القيمة السوقية للشركة.

وذكرت بلومبرغ أن الشركة تسعى للحصول على موافقة المحكمة على خطة لمحاولة سداد ديونها.

وكان ترافيس فاندرزاندن، وهو مدير تنفيذي سابق في شركة أوبر Uber ، قد اسس شركة بيرد في عام 2017. وهي تتيح للعملاء تحديد مواقع الدراجات الكهربائية عن بُعد واستئجارها باستخدام أحد التطبيقات. تم استنساخ أسلوب العمل على نطاق واسع في عدة مدن حول العالم. و انخفضت أسهم الشركة هذا العام مع تلاشي الحماسة للدراجات السكوتر، وفي سبتمبر بدأت بورصة نيويورك إجراءات الشطب ضد الشركة بعد أن انخفض متوسط القيمة السوقية العالمية لها على مدار 30 يوم تداول متتالي إلى أقل من 15 مليون دولار.

ووصلت قيمة الشركة في ذروتها وبعد 9 أشهر من تأسيسها لحوالي ملياري دولار.