إعفاء السعوديين من التأشيرة الروسية.. قريباً جداً

كشف القنصل العام لروسيا الاتحادية في جدة البوابة الاقتصادية للمملكة العربية السعودية، حديثاً، عن تقدم ملموس في مباحثات إعفاء السعوديين من تأشيرة دخول روسيا مرجّحاً اكتمال الإجراءات النهائية خلال الأشهر القريبة القادمة بما يعزز حركة السفر بين البلدين ويدعم التعاون السياحي المتنامي.

وقال يوسف أباكاروف إن الحصول على التأشيرة الروسية أصبح اليوم أكثر سهولة عبر منصة إلكترونية لا تتجاوز مدة تقديم الطلب فيها 20 دقيقة، فيما يتم إصدار التأشيرة خلال 3 إلى 4 أيام فقط، وفقاً لصحيفة “عكاظ” السعودية ليل أمس الجمعة.

وأضاف “اباكاروف” أن أعداد السياح السعوديين إلى روسيا تشهد نمواً متسارعاً، إذ ارتفعت من نحو 15 ألف زائر في العام 2023 إلى 25 ألفاً في العام 2024، موضحاً أن التوقعات تستهدف قفزة كبيرة تصل إلى نحو 110 آلاف سائح سعودي خلال العام الحالي، مدفوعةً بتوسّع خيارات النقل الجوي وتسهيلات الدخول.

وجاءت هذه التصريحات خلال حفل إعلان طيران ناس السعودي إطلاق خط جوي جديد يربط بين جدة وموسكو اعتباراً من 23 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وشهد الحدث استعراض مبادرة “زوروا روسيا” التي أطلقتها اتحادات السياحة في موسكو، وهي منصة إلكترونية تعتمد حلول الذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة سفر متكاملة للسياح السعوديين والخليجيين، تتضمن خرائط تفاعلية، وخيارات إقامة وضيافة، وبرامج مكافآت سياحية لمختلف المدن الروسية.

وكانت شركة طيران ناس السعودية للطيران الاقتصادي التي يدعمها الملياردير الأمير الوليد بن طلال أعلنت، مؤخراً، عن إطلاق مسار جوي جديد بين موسكو وجدة ابتداءً من يوم 23 ديسمبر/كانون الأول، مما يعزز الربط الجوي بين مختلف المدن السعودية والعاصمة الروسية موسكو، بالتعاون مع الهيئة السعودية للسياحة وبرنامج الربط الجوي، ضمن خطة طيران ناس للنمو والتوسع، وبالتوازي مع الأهداف الوطنية في قطاعي السياحة والطيران في المملكة.

ويبدأ طيران ناس في 23 ديسمبر تشغيل ثلاث رحلات أسبوعية بين مطار فنوكوفو الدولي في موسكو ومطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، وذلك بعد أشهر قليلة من إطلاق طيران ناس في أغسطس/آب الماضي أول رحلات مجدولة بين موسكو والرياض من قبل شركة طيران سعودية، مع التزام بمزيد من التوسع في الوجهات والمسارات لتوفير المزيد من خيارات السفر الموثوقة والمواتية لضيوفه ضمن جهوده لتعزيز العلاقات بين البلدين.

وجاء ذلك في إطار التعاون المستمر بين طيران ناس والهيئة السعودية للسياحة وبرنامج الربط الجوي في تنفيذ مبادرات تسويقية تهدف إلى تحفيز حركة السفر إلى المملكة، بما في ذلك الترويج لرحلة موسكو – جدة عبر حملات دولية موجهة.

ويأتي التوسع في السوق الروسي في إطار خطة طيران ناس الاستراتيجية للنمو والتوسع، التي أطلقها تحت شعار “نربط العالم بالمملكة”، بالتوازي مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني لتمكين الناقلات الجوية الوطنية من المساهمة في ربط المملكة مع 250 وجهة دولية واستيعاب 330 مليون مسافر واستضافة 150 مليون سائح سنوياً بحلول العام 2030، ومع أهداف برنامج ضيوف الرحمن لتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين.