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إطلاق مترو الرياض قريبًا: وزير النقل السعودي يكشف التفاصيل

أعلنت السعودية عن قرب إطلاق مترو الرياض خلال تصريحات وزير النقل والخدمات اللوجستية، صالح الجاسر، في جلسة حوارية بمؤتمر مستقبل الطيران، مؤكدة تبنيها لرؤية تقليل البصمة الكربونية.

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجستية، صالح الجاسر، في تصريحاته خلال جلسة حوارية بمؤتمر مستقبل الطيران، عن قرب إطلاق مترو الرياض، متحدثا عن عن رؤية الحكومة لتحسين حركة المرور والحد من البصمة الكربونية.

كما أكد التزام الحكومة بتوظيف أفضل التقنيات والترتيبات القانونية لتحقيق هذا الهدف الحيوي، و تبيّن من التصريحات أن الارتفاع السريع في عدد السكان والزيادة الملحوظة في السياحة والأعمال التجارية في مدينة الرياض، أدت إلى تعقيدات متزايدة في حركة المرور.

وفي هذا السياق، أكد الوزير على تخصيص مبلغ يصل إلى 70 مليار ريال لتطوير وتحسين شبكة الطرق في المدينة، بهدف تيسير تدفق حركة المرور وتحسينها.

وأوضح الجاسر أن وزارة النقل تعمل على تقليل البصمة الكربونية بنسبة 2% سنويًا، من خلال برامج مكثفة تشجع على استخدام وسائل النقل العامة واستحداث التقنيات الجديدة واستخدام أنواع جديدة من الوقود.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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