الإمارات.. إطلاق اشتراك جديد بالمواقف العامة لشهر واحد ولمنطقتين فقط

تُقدم بلدية مدينة الشارقة حلولًا ذكية لخدمة المواقف العامة، من خلال إطلاق نوع جديد من الاشتراكات يُلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع.

اشتراك جديد بالمواقف العامة

يتيح هذا الاشتراك الجديد للأفراد إمكانية الحصول على اشتراك شخصي لمدة شهر واحد لمنطقتين فقط، مما يُوفر عليهم الوقت والجهد ويُسهل عملية سداد رسوم المواقف.

وتُقدم البلدية أيضًا أنواعًا أخرى من الاشتراكات الموسمية، تبدأ من 10 أيام وتصل إلى 12 شهراً، تشمل الاشتراكات الشخصية والتجارية، لمنطقتين محددتين أو لجميع مناطق مدينة الشارقة.

وتُقدم البلدية خصومات على الاشتراكات لعدد من الفئات تشمل المواطنين المتقاعدين وكبار السن والمواطنين القاطنين في مناطق خاضعة للرسوم، وطلبة الجامعات والموظفين الحكوميين في مدينة الشارقة والمستفيدين من خدمات دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة والمستفيدين من دائرة تنمية المجتمع وحاملو بطاقة حماة الوطن وبطاقة وّفر.

ويمكن التقديم على الاشتراكات الاستثنائية من خلال مراكز الخدمة.