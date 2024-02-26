فريق التحرير by فريق التحرير

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الإمارات.. إطلاق اشتراك جديد بالمواقف العامة لشهر واحد ولمنطقتين فقط

يتيح هذا الاشتراك الجديد للأفراد إمكانية الحصول على اشتراك شخصي لمدة شهر واحد لمنطقتين فقط

فريق التحرير by فريق التحرير
المواقف العامة

تُقدم بلدية مدينة الشارقة حلولًا ذكية لخدمة المواقف العامة، من خلال إطلاق نوع جديد من الاشتراكات يُلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع.

اشتراك جديد بالمواقف العامة

يتيح هذا الاشتراك الجديد للأفراد إمكانية الحصول على اشتراك شخصي لمدة شهر واحد لمنطقتين فقط، مما يُوفر عليهم الوقت والجهد ويُسهل عملية سداد رسوم المواقف.

المواقف العامة

وتُقدم البلدية أيضًا أنواعًا أخرى من الاشتراكات الموسمية، تبدأ من 10 أيام وتصل إلى 12 شهراً، تشمل الاشتراكات الشخصية والتجارية، لمنطقتين محددتين أو لجميع مناطق مدينة الشارقة.

وتُقدم البلدية خصومات على الاشتراكات لعدد من الفئات تشمل المواطنين المتقاعدين وكبار السن والمواطنين القاطنين في مناطق خاضعة للرسوم، وطلبة الجامعات والموظفين الحكوميين في مدينة الشارقة والمستفيدين من خدمات دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة والمستفيدين من دائرة تنمية المجتمع وحاملو بطاقة حماة الوطن وبطاقة وّفر.

ويمكن التقديم على الاشتراكات الاستثنائية من خلال مراكز الخدمة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...