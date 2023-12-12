أعلنت “كريم” عن إطلاق أول أسطول من الدراجات الكهربائية في دبي المدعومة بالبنية التحتية للشحن الكهربائي في محطات كريم بايك، وسيتاح الأسطول مع محطات الشحن لكباتن التوصيل في كريم في دبي من خلال نموذج اشتراك توفيري يصل إلى 50٪ مقارنة بالبنزين.

يتم تشغيل المحركات الكهربائية بواسطة بطاريات الليثيوم بسعة 4000 واط والتي يمكن شحنها في محطات كريم المنتشرة في جميع أنحاء دبي. ويمكن لكل دراجة نارية استيعاب بطاريتين بسعة 2000 واط لكل منهما بحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس.

تعد الدراجات الكهربائية أكثر أمانًا وهدوءًا وسهولة في القيادة مقارنةً بالدراجات النارية التقليدية، حيث يبلغ وزنها 130 كيلوغرامًا، وهي مجهزة بعجلات أوسع، وسرعة قصوى تبلغ 80 كيلومترًا في الساعة.

مدثّر شيخة، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة كريم لفت بالقول: “نحن في غاية الحماس لإطلاق أول أسطول من الدراجات الكهربائية المدعومة بالبنية التحتية للشحن الكهربائي، في دبي، حيث سيوفر هذا الأسطول للكباتن رحلة أكثر أمانًا وفعالية من حيث التكلفة، وسيتم تشغيل الدرجات بواسطة حزم البطاريات القابلة للتبديل والشحن في المحطات المنتشرة في جميع أنحاء دبي. كما يمكن لعملائنا أن يشعروا براحة البال لأن طلبهم عبر تطبيق كريم سيصل إليهم بأثر كربوني أقل.