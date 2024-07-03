نجحت شركة كاتل CATL أكبر شركة مصنعة لخلايا الليثيوم أيون في العالم، باختبار طائرة كهربائية تزن 4 أطنان تعمل ببطارية ذات كثافة طاقة عالية للغاية. وبحلول عام 2028، تتوقع CATL الكشف عن طائرة كهربائية مدنية تزن 8 أطنان بمدى يتراوح بين 1200 إلى 1800 ميل (2000 إلى 3000 كيلومتر) بحسب تقارير صحفية.

وقال تسنغ يوكون إن شركة كاتل نجحت في اختبار طائرة كهربائية مدنية تزن 4 أطنان، وهي “تستثمر بنشاط” في البحث والتطوير لطائرة تزن 8 أطنان وتسريعها. ومن المتوقع أن يتم إطلاق الطائرة التي يبلغ وزنها 8 أطنان ( بوزن طائرات ليرجت الصغيرة) في الفترة من 2027 إلى 2028 ويمكنها دعم مدى يتراوح بين 2000 إلى 3000 كيلومتر تقريبًا. وتظهر الصور التي عرضتها صحيفة تشاينا ديلي في التقرير عن كاتل، طائرة من طراز تي كاب تيك.

يأتي ذلك بعد كشف كاتل عن بطاريتها الجديدة في معرض السيارات في شنغهاي في أبريل/نيسان الماضي، مما جعل المراقبين يرجحون أن الشركة على وشك القيام بشيء كبير على صعيد تقديم بطاريات قوية للطائرات والحافلات. ووقتها ذكرت الشركة أنها تتعاون مع شركة لتطوير طائرة كهربائية مدنية بالاعتماد على التكنولوجيا دون الإفصاح عن اسم الجهة التي تتعاون معها، نظرا لأن الاتفاقيات لاتزال سرية بحسب بلومبرغ.

تتمتع تقنية البطارية الجديدة التي ستدخل حيز الانتاج هذا العام بكثافة عالية تحعلها تخزن كمية ضخمة من الطاقة الكهربائية في حجم فائق الصغر يؤم كثافة طاقة تبلغ 500 واط في الساعة لكل كيلوغرام، وفقا لـ وو كاي، كبير الباحثين الشركة خلال عرض تقديمي في معرض شنغهاي للسيارات.

تحمل أحدث بطارية من الشركة اسم “كيلين” (Qilin)، ولديها كثافة تبلغ 255 واط للكيلوغرام. حيث يمكنها تشغيل سيارة كهربائية لقطع مسافة ألف كيلومتر (620 ميلاً) بشحنة واحدة. يُحتمل أن تكون هذه التكنولوجيا، التي تسميها (CATL) البطارية الصلبة، اختراقاً علميا يساعد على تحول القطاعات المرتبطة بالوقود الأحفوري إلى الكهرباء لأن البطاريات الحالية تعاني من الوزن الكبير والحجم الضخم فضلا عن أنها غير آمنة للاستخدام.

تعد شركة Contemporary Amperex Technology Company Limited (CATL) الشركة الرائدة عالميًا في تصنيع البطاريات للسيارات الكهربائية، حيث تمتلك 37% من حصة السوق بالكامل، وتستخدم كل شركات تصنيع السيارات الكبرى تقريبًا، من فورد إلى تيسلا، بطاريات الشركة.