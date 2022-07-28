أكبر حملة لتوظيف مساعدي طيران في السعودية

أطلقت شركة طيران “ناس” السعودية في العاصمة الرياض، اختبارات القبول في وظيفة مساعد طيار، وذلك ضمن برنامج “طياري المستقبل”، في أكبر حملة توظيف من نوعها في المملكة لهذا المنصب.

وأعلن الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي في الشرق الأوسط، أن عدد المتقدمين لبرنامج “طياري المستقبل” المخصص لتخريج السعوديين والسعوديات للعمل بوظيفة مساعد طيار الذين أجروا الاختبار النهائي تجاوز ألف متقدم ومتقدمة.

وسيتم تخريج 100 من بين المتقدمين لبرنامج “طياري المستقبل” للعمل كمساعد طيار ، مشيرة أن نسبة توطين هذه الوظيفة تبلغ 100%.

وشدد “طيران ناس” على ضرورة أن يكون لدى المتقدمين والمتقدمات ساعات طيران تصل إلى 240 ساعة كحد أدنى، منها 25 للطائرات متعددة المحرك، و215 للطائرات ذات المحرك الواحد، وأن يكونوا حاملين لرخصة الطيران المدني كطيار تجاري على الطائرات ذات المحركين على أن تشمل الطيران باستخدام أجهزة الملاحظة الجوية، أو رخصة طيران صادرة من مؤسسة طيران مسجلة كعضو في منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) مع اعتمادها من قبل الهيئة العامة للطيران المدني.

في أكبر حملة توظيف من نوعها بالمملكة لوظيفة مساعد طيار.#طيران_ناس تبدأ اختبارات القبول لـ 1000 متقدم ومتقدمة لبرنامج "طياري المستقبل" السعوديين.



مع تمنياتنا بالتوفيق والنجاح لأبنائنا وبناتنا المتقدمين 💚🇸🇦 pic.twitter.com/4VbYJvETDo — flynas طيران ناس (@flynas) July 27, 2022

وجاء فتح باب التقديم في البرنامج بالتزامن مع رفع الشركة لطلبياتها من الطائرات الجديدة إلى 250 طائرة، وهي طلبيات ينتظر أن تولّد آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة، لتلبية متطلبات الطواقم والترحيل والصيانة والخدمات الأرضية وغيرها.

وتلتزم شركة “طيران ناس” منذ تأسيسها عام 2007 بإطلاق برنامج “طياري المستقبل” كخطوة استراتيجية تؤكد اعتماد الناقل الجوي السعودي على أبناء المملكة، ويتميز البرنامج بالجمع بين الدراسة النظرية والعملية والتدريب الفعلي على قيادة الطائرات، ليتمكن الطالب بعد إكمال برنامجه التدريبي من قيادة الطائرات والعمل كمساعد طيار.

ويطمح البرنامج، الذي تخرج منه قرابة 200 طيار حتى الآن، إلى زيادة أعداد الخريجين خلال السنوات المقبلة.