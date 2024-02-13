“Temu” الصيني ينفق الملايين لاستعادة المتسوقين الأمريكيين

أنفقت شركة Temu الصينية مبلغًا كبيرًا في بطولة “سوبر بول” Super Bowl ليلة الأحد، حيث بثت إعلانها 6 مرات وقدمت 10 ملايين دولار على شكل هدايا بينما تأمل في إعادة تنشيط النمو الأمريكي المتذبذب، تطبيق التجارة الإلكترونية الصيني.

وانخفضت المبيعات المرصودة بنسبة 12.5% على أساس شهري في ديسمبر، و4.8% في يناير، وهو انخفاض حاد من نمو تطبيق التجارة الإلكترونية الصيني “Temu” بأكثر من 50% في منتصف عام 2023، رغم ارتفاع مبيعات التجزئة الإجمالية في الولايات المتحدة خلال ديسمبر، وفقًا لبيانات بلومبرغ.

انخفاض مبيعات Temu في أمريكا

انخفض أيضًا عدد الأمريكيين الذين يتسوقون على تطبيق Temu، وفقًا لبيانات بلومبرغ Second Measure.

في حين وجد استطلاع أجراه بنك مورجان ستانلي في أواخر يناير أن ما يقرب من ثلث مستخدميه يخططون لتقليل التسوق على التطبيق خلال الأشهر الثلاثة المقبلة فقط، بينما كانت توقعات شركةeBay وشركة Etsy، أضعف.

التطبيق الصيني يركز على الدعاية

ربما يكون إنفاق Temu في بطولة Super Bowl قد وصل إلى عشرات الملايين من الدولارات، حيث يكلف إعلان تجاري مدته 30 ثانية خلال مباراة ليلة الأحد حوالي 7 ملايين دولار.

وارتفعت عمليات البحث على الويب عن التطبيق عند بث إعلاناته، وفقًا لبيانات Google Trends، بعدما كانت عمليات البحث تنخفض بشكل مطرد منذ أوائل يوليو.

يثير انخفاض الإيرادات وأرقام المستخدمين تساؤلات حول ما إذا كان النمو الهائل لشركة “تيمو” في الولايات المتحدة قد يصل إلى ذروته قبل وقت طويل من أن يمثل أي تهديد حقيقي للشركات العملاقة مثل Amazon، التي اكتسبت حصة سوقية في ديسمبر حيث أعطى المتسوقون الأولوية لعمليات التسليم السريعة على أسعار”تيمو” المنخفضة، ولكنها بطيئة الشحنات.

ومع ذلك، فإن العديد من المحللين يتطلعون إلى ما هو أبعد من تراجع المبيعات.

مبيعات “تيمو” تعتمد على التسويق والإعلان

وقال سكاي كانافيس، كبير المحللين في شركة Insider Intelligence، في مقابلة، إن “تيمو” حولت الإنفاق التسويقي إلى بلدان أخرى في نهاية عام 2023.

وتابع: “لا تزال حركة مبيعات “تيمو” تعتمد بشكل كبير على التسويق والإعلان”.

ارتفعت مبيعات Temu في شهر يناير بنسبة 805% مقارنة بشهر يناير من عام 2023، وفقًا لبيانات Second Measure، أي 4 أضعاف نمو شركة Space Exploration Technologies Corp، التي احتلت المركز الثاني، وأعلى بكثير من منافستها Amazon البالغة 1.7%.

كما انخفضت أسهم الشركة الأم لشركة Temu بنسبة 10٪ تقريبًا هذا العام، لكن تقييمها ظل يدور حول تقييم منافستها مجموعة “على بابا”، التي لديها أكثر من 3 أضعاف مبيعات مجموعة تيمو.

كيف تعزز منصة Temu من مبيعاتها

وقال تشيلسي تام، كبير المحللين في شركة Morningstar.، إن “الخطة التي تم الإعلان عنها مؤخرًا لفتح منصتها أمام البائعين الأمريكيين والأوروبيين يمكن أن تعزز الطلبيات.. لكن العودة إلى نموها السريع سيتطلب من شركة تيمو الاستمرار في تقديم خصومات وحسومات كبيرة.. انخفضت الهوامش في الأرباع الأخيرة ومن المتوقع أن تستمر في الانخفاض”.

ووفق بيانات Sensor Tower لدراسات السوق في مستهل 2023 فإن بعض المنصات الأكثر انتشاراً التي يتم تثبيتها حالياً في الولايات المتحدة ذات أصول صينية، قائلة إن تطبيق تيمو تم تثبيته في الولايات المتحدة 33 مليون مرة منذ إطلاقه.

ومنذ إطلاقه في أمريكا خلال سبتمبر 2022، يقدم “تيمو” نفسه كمتجر شبيه بموقع أمازون ويبيع كل شيء من أدوات التجميل إلى الأدوات المنزلية والإلكترونيات، وكان بمثابة أول دخول لعملاق التجارة الإلكترونية الصيني “بينديوديو” Pinduoduo إلى السوق الأمريكية.