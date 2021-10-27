ريلاكس تواصل توسعها في الخليج والمملكة العربية السعودية

1. كيف تجاوب السوق السعودي مع إطلاق منتجات ريلاكس، وما هي الخطط لهذا العام؟

تتمتع العلامة التجارية ريلاكس بازدهار ونمو مطرد في جميع أنحاء العالم منذ إنشائها. ولقد ساهمت بصمتها العالمية بجانب عمليات الإطلاق الإقليمية الناجحة وتحديدًا في الإمارات العربية المتحدة في رفع مستوى الوعي بين المدخنين البالغين في المملكة العربية السعودية قبل إطلاقها في السوق. يحظى جهاز “ريلاكس إنفينيتي”RELX Infinity الرائد والمبتكر مع تركيبة السائل الإلكتروني المدعومة علميًا بالقبول ومستوى رضا مرتفع بين المدخنين البالغين في المملكة.

تمنحنا المؤشرات المبكرة دفعة إلى الأمام وثقة كبيرة في أننا سنكون من رواد صناع السجائر الإلكترونية من فئة الكبسولات المغلقة في المستقبل القريب. ومع ذلك، نحن ملتزمون بتوفير منتجات ريلاكس على نطاق واسع في السوق السعودي للمدخنين البالغين وأيضًا لمن يتطلعون إلى تجربة تدخين إلكترونية أفضل. ولقد خصصت ريلاكس فريق عمل للسوق السعودي بقيادة المدير العام “فؤاد بركات” الذي يتمتع بخبرة هائلة في السلع الاستهلاكية إلى جانب معرفته الواسعة بالسوق.

حظينا بشراكة إستراتيجية طويلة الأجل مع توكيلات الساف التجارية الذين يقومون بمدنا بالخبرة الموضوعية التي تعززها بنية تحتية راسخة، إذ يعمل كل ما سبق ذكره على بناء العلامة التجارية وترسيخ مكانتها مع تسريع عملية النمو.

2. ما هو برنامج “جارديان” المعتمد من ريلاكس؟

يتضمن برنامج “جارديان” Guardian Programالتابع لشركة ريلاكس إنترناشونال سلسلة من الإجراءات لمنع القُصَّر من شراء واستخدام منتجات السجائر الإلكترونية، وتوعية المدخنين البالغين للامتناع عن استخدام السجائر الإلكترونية أمام القُصَّر. تمتد هذه المبادرة على مستوى الشركة بأكملها بدءًا من تطوير المنتجات إلى المبيعات، وذلك باتخاذ خطوات فعالة ضد استخدام السجائر الإلكترونية من قِبَل من هم دون السن القانوني عبر التعاون مع تجار التجزئة لزيادة توعية القُصَّر من خلال مختلف الوسائل.

تتم طباعة تحذيرات مثل “يحفظ بعيدًا عن متناول القُصَّر” على جميع عبوات منتجات ريلاكس إنترناشونال. يتعين على جميع متاجر ريلاكس اتباع إرشادات تشغيلية صارمة، بما في ذلك عرض ملصقات تحذيرية واضحة تشير إلى أن منتجاتنا ليست معروضة للبيع للقُصَّر. نعتمد أيضًا نظامًا صارمًا للعقوبات على تجار التجزئة ومشغلي المتاجر الذين ينتهكون إرشاداتنا.

3. كيف تتوقع عملية نمو ريلاكس في منطقة الخليج العربي وما هي الخطط الموضوعة؟

تشير تجربتنا على الصعيد العالمي وكذلك عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أن العلامة التجارية ريلاكس تتمتع بمعدل احتفاظ مرتفع من قِبل المستخدمين البالغين لأول مرة، وذلك بفضل ابتكاراتنا المستمرة، فضلًا عن توفير العديد من مختلف الخيارات للمستخدمين البالغين، بدءًا من أجهزة التدخين الإلكتروني وصولًا إلى خيارات متعددة من النكهات.

أود أن أشير إلى أننا نعمل على إعداد نموذج عمل مميز واحترافي يتألف من خمس ركائز:

1) ترسيخ مكانة ريلاكس كعلامة تجارية مفضلة من خلال توفير منتجات ذات جودة عالية ومتسقة.

2) بناء شراكات وطيدة مع الموزعين ذوي السمعة الطيبة والرؤية الثاقبة.

3) الشراكة مع مجموعة واسعة من تجار التجزئة وتجار الجملة الموثوق بهم.

4) المسؤولية والالتزام بالإرشادات التسويقية الصارمة مع المدخنين البالغين.

5) القيادة الأخلاقية والمسؤولية الاجتماعية للشركة مع السلطات وأصحاب المصلحة الرئيسيين لمنع استخدام السجائر الإلكترونية من قِبل من هم دون السن القانوني، ومكافحة العلامات التجارية المزيفة غير الخاضعة لرقابة الجهات المنظمة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي وأسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

4. ما هو النهج الذي تتبعه ريلاكس لتحقيق الشفافية والنزاهة في عملية بيع السجائر الإلكترونية؟

أطلقت الشركة مؤخرًا مبادرة “ريلاكس بليدج” RELX Pledgeإضافة إلى برنامج “جارديان” الرائد؛ وذلك لحماية القُصَّر من استخدام منتجات السجائر الإلكترونية، وحماية المستهلكين من أجهزة وأدوات التدخين الإلكتروني المزيفة، وحماية سبل كسب العيش للأفراد لمستقبل أفضل.

وبالإضافة إلى حماية القُصَّر على النحو المبين أعلاه، فإن برنامج “جولدن شيلد”Golden Shield من ريلاكس يُعد شراكة تم تشكيلها مع عدد من الجهات المعنيّة بما في ذلك إشراك العاملين في مصلحة الجمارك، وهو برنامج مصمم لحماية المستهلكين من خلال المساعدة في القضاء على المنتجات المزيفة والمهربة داخل سوق السجائر الإلكترونية. ساهم برنامج “جولدن شيلد” من ريلاكس في 28 حالة ناجحة، وإزالة أكثر من550,000 منتج مزيف من السوق، وإغلاق أكثر من 77,000 موقعًا إلكترونيًا منذ عام 2019.

ومن جهة أخرى، فإن برنامج “جرين شووتس” Green Shootsهو مبادرة تهدف لرد الجميل للمجتمع من خلال الاستعانة بخبرة الشركة لمساعدة رواد الأعمال الواعدين وأصحاب الأعمال الصغيرة في نمو الأعمال التجارية ونجاحها. كجزء من هذا المخطط، ستشهد أكاديمية ريلاكس الرائدة أهم الدورات التدريبية التي تنظمها أكبر الجامعات العالمية لتزويد رواد الأعمال الناشئين بالمهارات اللازمة للنجاح في الأعمال التجارية ولبدء أعمالهم الخاصة.