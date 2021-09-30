كيف تقدم دليفركت الدعم للشركات العاملة في قطاع الضيافة



أين تتواجد شركة دليفركت في الخليج والشرق الأوسط؟

أطلقنا خدماتنا في الإمارات العربية المتحدة منذ ما يزيد عن عام تقريبا وتجاوزنا توقعاتنا في النمو. يدرك مالكو المطاعم في دول مجلس التعاون الخليجي قيمة الحل المتكامل الذي تقدمه دليفركت وكيف يُحسِّن من عمليات مطاعمهم.

ماذا عن مخاوف المطاعم من استيلاء شركات التوصيل على بيانات زبائنها وتقديم بدائل منافسين لاحقا؟

تلتزم دليفركت بتقديم خصوصية قوية وآمنة وشفافة، ونبذل قصارى جهدنا لحماية خصوصية عملائنا وتجنب أي سوء استخدام أو إساءة لبيانانهم الشخصية. ونحن لا نبيع البيانات الشخصية لأي أحد كان. ونقدم خدماتنا مع الامتثال الصارم لقوانين الخصوصية الأوروبية. مما يجعل عملائنا مطمئنين فيما يتعلق ببياناتهم الشخصية.

هل ستصمد المطاعم أمام موجة المطاعم السحابية، وما سبل ذلك برأيك؟

تستفيد العديد من المطاعم التقليدية من نموذج المطبخ السحابي، الذي يساعدهم في الوصول إلى قاعدة عملاء أوسع مع الحفاظ على انسيابية خدماتهم. وهناك سبب وراء التوفُّر المفاجئ لخدماتهم في كل مكان. فهم ليسوا مضطرين بعد اليوم إلى توفير أماكن للجلوس أو الانتظار مما يقلل بشكل كبير من تكلفة الإيجار، إضافةّ إلى عدم الحاجة لتوظيف موظفين للخدمة. لذلك، فهي طريقة رائعة وفعالة للمطاعم لتقليل نفقاتهم العامة وزيادة قدرتهم على تلبية احتياجات سوق توصيل طلبات الطعام المتنامي.

علماً بأن المطابخ المظلمة متواجدة قبل فترة طويلة من انتشار الوباء. ومع ذلك، فقد سرعت القيود التي فرضتها الجائحة والإغلاقات الطويلة من اعتماد هذا المفهوم وزيادة الطلب على الطعام عبر الإنترنت.

وسيستمر هذا الاتجاه في الازدهار حتى بعد الوباء لأنه يحمل العديد من الإيجابيات. حيث تمكن المطابخ المظلمة المطاعم من تجربة العلامات التجارية ولوائح الطعام المختلفة والمفاهيم الجديدة بسهولة. حيث لا توجد أماكن مادية يجب مراعاتها عند تغير اتجاهات الأغذية من قبل المستهلكين، لذلك يمكن لمطابخ التوصيل الانتقال بسرعة إلى قوائم أو مفاهيم مختلفة تماماً في أي وقت من الأوقات. ففي حال كانت العلامة التجارية لا تلقى رواجاً، يمكنهم ببساطة إنشاء علامة تجارية جديدة والمحاولة مرة أخرى.

كما يمكن إعداد العديد من العلامات التجارية الافتراضية في نفس المطبخ. وهذا هو السبب في أنه من السهل استهداف شرائح متعددة وخدمة العديد من المجموعات السكانية المختلفة في نفس الوقت.

ما هي مقومات النجاح في المنافسة لدى المطاعم حاليا؟

بشكل عام، إن قطاع المأكولات والمشروبات يعتبر من القطاعات منخفضة الربحية التي يكون فيها تحسين الممارسات والعمليات التجارية مع تقليل الهدر أمراً بالغ الأهمية. واليوم، تم تجهيز السوق بتقنيات يمكنها أتمتة الأعمال اليدوية المتكررة حتى تتمكن المطاعم من التركيز على الجانب الإنساني من خدماتها، والتأكد من أنها تقدم خدمات ممتازة ومتميزة.

تحتاج المطاعم إلى حلول مباشرة وسهلة الاستخدام فهي غالباً لا تمتلك فريق تقنية معلومات لإدارة تقنياتها. ومع تحويل الطلبات عبر الإنترنت تلقائياً إلى نظام نقاط البيع، لم تعد هناك حاجة لإعادة إدخال الطلبات يدوياً، مما يوفر الوقت ويزيل الأخطاء.