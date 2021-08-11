السعودية: أنظمة صارمة لضمان حقوق المستهلكين في قطاع السيارات

وبين الحسين أنه لسلامة المستهلك عليه مراعاة نقاط الصيانة، وفق مسافات سير المركبة، لإجراء الصيانة الدورية للسيارات، وتلك النقاط موضحة في كتيب المالك، مع المحافظة على فواتير الصيانة، وذلك لضمان استمرار سريان الضمان، بما يحفظ حقوق المستهلك ويضمن سلامة المركبة.

يذكر أن الإجراءات السعودية تهدف إلى تحسين خدمات البيع في البلاد وضمان حقوق المستهلكين. وتنشر وزارة التجارة السعودية عدد من حقوق المستهلك على موقعها الإلكترونية وتوردها تحت بنت حقوق المستهلك كما يلي:

أن يوفر له الوكيل التجاري الصيانة اللازمة لسيارته، نظير تكلفة مالية وجودة مناسبة.

تقدير مقابل أعمال الصيانة وقطع الغيار والأعمال الإضافية التي تطرأ أثناء إجراء الصيانة بدقة وبطريقة موثقة. ولا يجوز إلزام المستهلك بأداء تكلفة أعمال الصيانة التي لم يوافق عليها.

تحديد موعد الانتهاء من أعمال الصيانة (الدورية وغير الدورية) وتكلفتها في وثيقة مستقلة، يوقع عليها كل من الوكيل والمستهلك.

أن يتحمل الوكيل تكاليف شحن السلعة وإعادتها إلى المستهلك بعد إجراء الصيانة، إذا كان أقرب مركز صيانة للوكيل أو معتمد منه يبعد مسافة تزيد على (100) مائة كيلو متر عن المدينة أو المحافظة التي يقيم فيها المستهلك عند حدوث خلل مشمول بالضمان.

بيان الوكيل التجاري تفاصيل الضمان على الصيانة المقدمة، ومدته.

استلام وثيقة من الوكيل عند إحضار السيارة تبين حالة هيكلها، والمحافظة على السيارة أثناء إجراء الصيانة واتخاذ الإجراءات والاحتياطات الكفيلة لذلك.

الاختيار بين الوكيل أو مراكز إجراء الصيانة المستقلة لإجراء الصيانة الدورية وفقا لكتيب المالك، ولا يؤثر ذلك في استمرار الضمان.

عند طلب موعد لإجراء الصيانة، فعلى الوكيل توثيق هذا الطلب وتحديد موعد لبدء إجراء الصيانة.

استلام وثيقة تبين حالة السيارة وعطلها وتاريخ الانتهاء من صيانتها وتكلفة الإصلاح.

توضيح تكاليف إجراء الصيانة الدورية ومددها في مكان بارز في مراكز الصيانة التابعة للوكيل وعلى موقعه الإلكتروني.

أن يقوم الوكيل ببيان رسوم خدمة الفحص والمعاينة – إن وجدت – عند حجز الموعد

إذا كانت الصيانة لا يجريها سوى الوكيل فعليه البدء بإجراء الصيانة خلال مدة لا تزيد على (7) أيام من تاريخ تقديم الطلب.