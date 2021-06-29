هل ستصمد تجارة العُملات في عصر العملات المشفرة؟

بدأت العملة المشفرة تعطي انطباعاً في الفترة الأخيرة على أنها تحمل قيمة مالية أفضل من العملات الورقية التقليدية (العملات الصادرة عن الحكومة)، واستمر الأمر على هذا المنوال حتى انخفضت بنسبة 50% في مايو 2021.

ولكن من الواضح على الأقل بالنسبة لي، ووسط الاندفاع نحو العملات البديلة، أن العملات الورقية (في المستقبل العملات الرقمية الورقية) وجدت لتبقى، مدعومة باقتصادات الدول وموجهة بالسياسات النقدية. لهذه الأسباب الوجيهة للغاية، فإنها تظل الخيار الأكثر أماناً للمستثمرين كي يراهنوا عليها.

مع الأخذ في الاعتبار جميع مزايا تقنية التشفير و”البلوك تشين” blockchain ، لا تزال العملات المشفرة، كي تتحول إلى العملة المرجعية للمستهلكين في جميع أنحاء العالم، تفتقر إلى البنية التحتية الهائلة التي تتمتع بها العملات الورقية.

العملة العالمية

الدولار الأمريكي هو أفضل مثال معروف للعملة الورقية، والذي يحافظ على هيمنته العالمية للعملة بفضل السلع الأساسية التي يتم تداولها بالدولار الأمريكي، ما يمنح الولايات المتحدة مكانة الاحتياطي العالمي. ويدرك الجميع تقريباً في جميع أنحاء العالم قيمة ورقة الدولار الأمريكي، وعلى النقيض من ذلك، لا يمكن قول الشيء نفسه بالنسبة إلى معظم العملات المشفرة، حيث يمكن أن يؤدي تقلبها إلى انهيارها بنسبة هائلة في أي لحظة. ويمكن ان نعزو ذلك إلى عدد من العوامل منها أن العملات المشفرة تتفاعل مع المضاربات والشكوك بشأن التشريعات الدولية المتعلقة بهذه العملات إضافة إلى دور التغريدات على “تويتر” في التأثير على أسعار العملات المشفرة.

وبالإضافة إلى ذلك، أنه بينما يفترض أن توفر تقنية “البلوك تشين” الأمان، فقد شهدنا عمليات اختراق كبرى تستهدف شركات التشفير والتي يكاد يكون من المستحيل تتبع تلك الهجمات، بسبب طبيعة العملات المشفرة البديلة القائمة على اللامركزية والتشفير. هذه المخاطر تخيف جمهور المستهلكين من العملات المشفرة وستبقيهم يراقبون من بعيد مدى التقدم الذي ستحرزه لتبديد هذه المخاوف.

وهناك عائق إضافي، بالنسبة لي، هو أن معظم العملات المشفرة يتم طرحها من قبل مطوري التكنولوجيا وليس من قبل المؤسسات المالية، وبالتالي فإن جمهور المستهلكين لم يدرك بعد التكنولوجيا المعقدة التي تقود عملات مشفرة على غرار “البيتكوين”، على عكس العملة الورقية مع بنيتها التحتية المصرفية التقليدية.

وبالرغم من ذلك، نحن بحاجة إلى الاعتراف بالتغيرات التكنولوجية الجارية، وليس من خيار أمام النظام المالي إلا التكيف معها. وهنا تجدر الإشارة إلى أن تقنية “البلوك تشين” قد حظيت باهتمام كبير من القطاع الخاص والقطاع المالي، والأهم من قبل الحكومات، وسيؤدي اعتمادها إلى تعزيز كفاءة المعاملات والأنشطة في مختلف المجالات بتكاليف تشغيلية منخفضة للغاية.

دور البنوك المركزية

ومع ذلك، فمن المقبول عموماً أن تبقى البنوك المركزية بمثابة السلطة التي تمنح الجمهور الشعور بالثقة. وقد نظرت هذه البنوك المركزية بحذر تجاه التكنولوجيا الجديدة في البداية، ولكن مع مرور الوقت بدأت في تغيير وجهة نظرها، وعملت بنفسها على تطوير أنظمة جديدة بناءً على هذه التطورات التكنولوجية.

وأدى ذلك إلى ظهور موجة جديدة من العملات الورقية الرقمية، أو المعروفة رسمياً بمصطلح العملة الرقمية للبنك المركزي، والتي ستمثل العملة الورقية لكل دولة وتتمتع بالقيمة نفسها للعملة الورقية الفعلية.

وهكذا لم تعد العملة الرقمية للبنك المركزي مجرد رؤية، حيث لاحظنا أن العديد من البنوك المركزية حول العالم إتخذت مبادرات مهمة في هذا الشأن وباشرت العمل على إصدار نسختها من العملة الرقمية.

ومن العوامل الدافعة وراء تحرك البنوك المركزية الرغبة في عدم ترك مجال العملات المشفرة تحت سيطرة المؤسسات الخاصة، لأن ذلك سيضعف سيطرة البنوك المركزية على الموارد النقدية ويؤدي إلى إضطرابات اقتصادية. إضافة إلى ذلك، ينظر الكثيرون إلى ساحة العملات البديلة الحالية كحاضنة مثالية للأنشطة الإجرامية مثل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتعتبر البنوك المركزية في كمبوديا والصين من بين المؤسسات المالية الرسمية في العالم التي تقود هذا التوجه نحو إصدار العملات الرقمية، ونلمس المزيد من المبادرات في هذا المجال من قبل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا. وسيجمع هذا التوجه لإصدار عملات رقمية مركزية بين التكنولوجيا المتطورة المستخدمة في العملات المشفرة وتشريعات البنوك المركزية.

ونأمل أن تسلط هذه العملة الرقمية المركزية المنظمة الضوء بعيداً عن العملات المشفرة اللامركزية وتضمن استقرار الاقتصاد العالمي وتنظف صورة العملات الرقمية كمساحة لأنشطة “الإنترنت المظلم” (Dark Web).

علاوة على ذلك، ستتيح العملات الرقمية للبنوك المركزية للجمهور العادي إيداع الأموال مباشرة في البنوك المركزية في تجاوز للأنظمة المصرفية التقليدية، وبالتالي التخلي عن الوسطاء وشطب التكاليف الإضافية التي يتحملها المستهلكون.

كما أن العملة الرقمية للبنوك المركزية تحمل في طياتها ميزة رئيسية أخرى هي أمان الأموال، وهذه الميزة تعتبر بمثابة ترقية للنظام المصرفي الحالي حيث يمكن أن تفقد مدخراتك إذا فشل البنك لأن البنوك المركزية تضمن مبلغاً محدوداً فقط.

وفي الخلاصة فإن العملة الورقية وجدت لتبقى، ولكن ربما بشكل رقمي كما نأمل.