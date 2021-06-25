ما هي خيارات الاستثمار الأجنبي في السعودية؟

ما رأيك في التعديلات القانونية التي تعزز جاذبية الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة؟

لا شك أن التطورات الأخيرة في المملكة العربية السعودية، تماشياً مع رؤية المملكة 2030 لتنويع الاقتصاد وتعزيز القطاع الخاص، ستزيد بالتأكيد من جاذبيتها للاستثمار الأجنبي المباشر، وهي بالفعل ساهمت في ارتفاع معدلات إصدار تراخيص ريادة الأعمال مؤخراً. إن تمكين الأجانب من امتلاك حصص شركاتهم بنسبة 100% في المملكة من خلال رخصة استثمارية صادرة عن وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية (MISA) يعني أنه لم تعد هناك حاجة للشراكة مع المواطنين السعوديين للاستثمار أو لتأسيس الشركات داخل المملكة.

وتجدر الإشارة إلى أن تراخيص الاستثمار هذه تقتصر على قطاعات معينة. ومع ذلك، وسعياً لتحقيق الأهداف والرؤية نفسها، أنشأت المملكة عدداً من المناطق الاقتصادية الخاصة (SEZ)، مثل المنطقة اللوجستية المتكاملة الخاصة (ILBZ)، بغرض جذب المستثمرين الأجانب، لا سيما الشركات متعددة الجنسيات. وتوفر هذه المبادرة، بالإضافة إلى إتاحة التملّك بنسبة 100%، حوافز كبيرة أخرى تشمل فترة إعفاء ضريبي لمدة 50 عاماً، والإعفاء من “السعودة” فيما يتعلق باحتياجات التوظيف الخاصة بها.

هل المزايا المتوفرة حالياً للشركات في الرياض شبيهة بما هو متاح في المناطق الحرة؟

تختلف المزايا المتوفرة حالياً للشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة عن تلك المتاحة للشركات في الرياض. ففي حين يُسمح بالملكية الأجنبية 100% في كلتا السلطتين، فإن تراخيص الاستثمار الصادرة عن وزارة الاستثمار في الرياض تقتصر على قطاعات معينة. وكما ذكرنا سابقاً، لا توجد هذه القيود في المنطقة اللوجستية المتكاملة الخاصة، وتختلف الحوافز كذلك في هاتين السلطتين. وبينما تطبّق السلطات القضائية لوائح مختلفة للشركات، فإن اللوائح متشابهة إلى حد كبير من حيث الجوهر. ويتمثل الاختلاف الرئيسي في أن الشركة التي يتم تأسيسها في المنطقة اللوجستية المتكاملة الخاصة ستكون ذات مسؤولية محدودة، أو أي شكل آخر من أشكال الشركات التي قد يتم إتاحتها في المستقبل بموجب القانون، ولكن قد يتخذ كيان قانوني في الرياض أحد الأشكال المختلفة مثل شركة ذات مسؤولية محدودة، أو شركة مهنية تضامنية، أو شركة مساهمة.

ما هي التطورات التي تتوقعها مع نهج الخصخصة في العديد من القطاعات في المملكة؟

لا شك في أن الخصخصة هي مبادرة ضرورية للحكومة، وقد وردت بالتفصيل في رؤية السعودية 2030 لتعزيز القطاع الخاص. ومع اتساع نطاق الخصخصة في العديد من القطاعات بالمملكة، تتجلّى التطورات المتوقعة في زيادة أسهم الملكية الخاصة وأنشطة التمويل للاستحواذ على أصول أو حصص في أصول تم خصخصتها حديثاً. ومن التطورات الأخرى المرتقبة زيادة عروض الدَين بما يتماشى مع العائدات المتوقعة من الأصول الحكومية المخصخصة. ومع خصخصة العديد من الأصول والخدمات الحكومية، سيُتاح لرواد الأعمال في المملكة فرص أكبر للابتكار وزيادة حركة الاندماج والاستحواذ الخاص.

ما أبرز الجوانب القانونية التي قد تغفل عنها الشركات الأجنبية أثناء عملها في المملكة؟

الجانب القانوني الرئيسي الذي يجب أن تكون الشركات الأجنبية على دراية به الآن فيما يتعلق بالملكية بنسبة 100% هو أن هناك خيارين متاحين لها. في حين أن الشركات الأجنبية قد تكون على دراية بشكل عام بعدم وجود قيود على الملكية الأجنبية في سلطات المناطق الحرة بالمملكة، فإنها قد تتغاضى عن أن المملكة تسمح بملكية أجنبية بنسبة 100% في معظم القطاعات من خلال إصدار ترخيص استثمار من قبل وزارة الاستثمار. لذلك، فإن فرص الاستثمار للأجانب لا تقتصر فقط على مناطق المناطق الحرة.

الجانب القانوني الهام الآخر الذي قد تتغاضى عنه الشركات الأجنبية هو الإطار الضريبي للمملكة. إن الهيئة التنظيمية المسؤولة عن الضرائب في المملكة هي الهيئة العامة للزكاة والدخل (“GAZT”)، والمستثمرون غير السعوديين مسؤولون بشكل عام عن ضريبة الدخل في المملكة. وبالإضافة إلى ضريبة الدخل، تخضع المدفوعات من طرف مقيم إلى غير مقيم لضرائب مقتطعة تتراوح من 5% إلى 15% حسب التصنيف. ويتم فرض ضريبة أرباح رأس المال أيضاً على التخلص من الأصول.

وتتطلب أنشطة محددة في بعض القطاعات مثل الخدمات اللوجستية والمالية والرعاية الصحية، تصاريح تنظيمية محددة لممارسة الأعمال التجارية في المملكة.

نشهد تحولات كثيرة في فاعلية عمل الجهات القضائية وتسريع إجراءات التقاضي، ما هي بعض الفوائد التي تجنيها الشركات من ذلك؟

تمضي المملكة قدماً في رقمنة مختلف جوانب التقاضي لزيادة الكفاءة والفاعلية في تسوية المنازعات على سبيل المثال. ويمكن استكمال إجراءات التقاضي بشكل كامل عن بُعد، مما يسرّع العملية نظراً لتذليل العديد من العقبات. وينطبق هذا أيضاً على المذكرات وجلسات الاستماع عبر الإنترنت في بعض الحالات، مما يسهّل الفصل في القضايا بصورة فعّالة في غضون بضعة أشهر. وتقدم الدعاوى القضائية العاجلة ميزة كبيرة ومستوى عالٍ من الفعالية في بعض الحالات مثل النزاعات العمّالية. ومع ذلك، فإن المسائل التعاقدية الأخرى مثل منازعات البناء والاندماج والاستحواذ يتم التعامل معها بشكل مثالي من خلال التحكيم، بسبب تعقيدها وضرورة النظر في كل جانب من جوانبها.