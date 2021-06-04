أسعار الغذاء تقفز 39.7 % خلال عام

أكدت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)

ان الأسعار العالمية للأغذية قد ارتفعت في شهر مايو الماضي بأسرع معدل شهري لها

منذ أكثر من عقد من الزمن، حتى مع اقتراب الإنتاج العالمي للحبوب من مستوى قياسي

جديد.

وقالت في تقرير نشرته اليوم ان متوسط مؤشرها لأسعار الغذاء بلغ 1ر127 نقطة في شهر مايو ، أي بارتفاع قدره 8ر4 في المائة عن مستواه في شهر أبريل و7ر39 في المائة أعلى من مستواه في شهر مايو 2020.

وأضافت ان الارتفاع الحاد في الأسعار الدولية للزيوت النباتية والسكر والحبوب أدى إلى ارتفاع المؤشر الذي يتعقب التغيّرات الشهرية في الأسعار الدولية للسلع الغذائية الأكثر تداولاً، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ شهر سبتمبر 2011، وأقل بنسبة

6ر7 في المائة فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق من حيث القيمة الإسمية.

وارتفع مؤشر الفاو لأسعار الحبوب بنسبة 0ر6 في المائة في مايو مقارنة بشهر أبريل، مدفوعًا بالأسعار العالمية للذرة التي ارتفعت في المتوسط بنسبة 9ر89 مقارنة بقيمتها قبل عام من الآن. ومع ذلك، بدأت أسعار الذرة في التراجع في نهاية

شهر مايو، ويُعزى ذلك في معظمه إلى تحسّن توقعات الإنتاج في الولايات المتحدة.

كما أظهرت الأسعار العالمية للقمح انخفاضًا في أواخر الشهر، ولكنها ارتفعت في المتوسط بنسبة 8ر6 في المائة في شهر مايو مقارنة بشهر أبريل، في حين ظلت عروض الأسعار الدولية للأرزّ ثابتة.

وارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة لأسعار السكر بنسبة 8ر6 في المائة في مايو مقارنة بشهر أبريل، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى التأخر في جني المحاصيل والمخاوف بشأن انخفاض غلة المحاصيل في البرازيل التي تعدّ أكبر مصدّر للسكر في العالم، حتى مع مساهمة كميات الصادرات الكبيرة من الهند في الحدّ من ارتفاع الأسعار.

كما ارتفع مؤشر أسعار اللحوم بنسبة 2ر2 في المائة مقارنة بشهر أبريل، مع ارتفاع عروض أسعار جميع أنواع اللحوم بسبب تسارع وتيرة شراء الواردات من الصين.

و يُستخدم مؤشر المنظمة لأسعار الأغذية لقياس التغيّر الشهري في الأسعار الدولية

لسلّة من السلع الغذائية الأساسية.