السعودية تحدد 3 مايو مهلة لتوفير مراكز ضيافة الأطفال بالمراكز التجارية

وأهابت الوزارة بأصحاب المراكز التجارية (المولات) إلى المسارعة بتصحيح أوضاعهم، مشددة أن عدم الالتزام بهذا الاشتراط الذي حددته الوزارة، يعدّ مخالفة تعاقب عليها المنشآت من قبل الأمانات والبلديات.

وأوضحت الوزارة أن الهدف من هذا الاشتراط الجديد هو تمكين المرأة من دخول سوق العمل وتوفير بيئة العمل المناسبة لها، حيث يسهم توفير مراكز ضيافة الأطفال في المراكز التجارية (المولات) في إزالة العوائق أمام الأم العاملة في هذه المراكز.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار التعاون والتنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية والشراكة مع القطاع الخاص لتوفير أفضل الخدمات للمجتمع بجميع فئاته، وبصفة خاصة بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتضمين اشتراط “توفير وتشغيل مركز ضيافة أطفال بشكل مباشر أو من خلال مستثمر” ضمن اشتراطات الحصول على الترخيص للمراكز التجارية (المولات).

وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان قد أمهلت في شهر نوفمبر الماضي، المراكز التجارية (المولات) القائمة مدة (6) أشهر لتصحيح وضعها باستثناء المراكز التجارية المخصصة للسلع الرجالية.