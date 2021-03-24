محرر في الموقع by محرر في الموقع

أخبار ذات صلة

Posted inتجزئة

ساكسو بنك يكشف عن ارتفاع أسعار الغذاء بسبب المضاربة وعوامل أخرى

أكد أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك، لأريبيان بزنس ارتفاع عدد عمليات الشراء المستندة على المضاربة ودور ذلك في ارتفاع أسعار الغذاء

محرر في الموقع by محرر في الموقع
ساكسو بنك يكشف عن ارتفاع أسعار الغذاء بسبب المضاربة وعوامل أخرى

 ويقول هانسن:” شهدت أسعار السلع الزراعية ارتفاعاً ملحوظاً منذ الصيف الماضي، حيث ساهم سوء الأحوال الجوية وازدياد معدلات الطلب من الصين في ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية، مثل فول الصويا والذرة، بشكل حاد.

وعمدت عدة دول إلى تخزين القمح لكبح التضخم، ما عزّز ارتفاع الأسعار ودفع روسيا لفرض ضرائب على الصادرات حفاظاً على إمداداتها المحلية.وتكشّفت الأحداث عن ارتفاع عدد عمليات الشراء المستندة على المضاربة، والتي ركّزت على ثلاثةٍ من أسواق العقود الآجلة المتداولة في الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن، وهي السكر وفول الصويا والذرة. وشهد الأسبوع المنتهي بتاريخ 16 مارس، إجراء المضاربين انكشافاً اسمياً في 13 من العقود الزراعية الرئيسية الآجلة بقيمة 64 مليار دولار أمريكي، أو 1.2 مليون لوت من العقود الآجلة. وبدراسة معمّقة للأرقام، نجد أن الذرة استقطبت 30% من عملية الانكشاف، بينما سجلت منتجات فول الصويا (حبات الفول والزيت والدقيق) انكشافاً بنسبة 26%، وكانت حصّة السكر من هذا الانكشاف 16%.”

ويتابع بالقول:” تُعد المضاربة أحد أسباب ارتفاع الأسعار الحالي، إلا أن زيادة الطلب الناتجة عن التخزين بقصد الاحتكار وأعلاف الحيوانات والمخاوف بشأن الطقس، تشكل العوامل الرئيسية التي ينبغي التركيز عليها. ولا يعمد المضاربون إلى بدء أي توجه أو إنهاؤه، ولكنهم ينضمّون إليه بمجرّد إحداثه حركة في السوق، ففي حال اتجهت التوقعات الفنية و/أو الأساسية نحو مزيد من السلبية، يُحتمل أن يسارع المضاربون إلى تعديل مراكزهم، ما سيؤدي إلى حدوث تصحيح كبير.

وسيتم تحديد أسعار المحاصيل الرئيسية مثل فول الصويا والذرة والقمح، في المستقبل، تبعاً لظروف الطقس وأحوال النمو في المناطق الزراعية الرئيسية بأمريكا الشمالية وأوروبا ومنطقة البحر الأسود. وستصدر وزارة الزراعة الأمريكية تقريراً مهماً في 31 مارس، يلقي الضوء على الآلية التي سيتبعها المزارعون الأمريكيون في تخصيص الأراضي لزراعة هذه المحاصيل الرئيسية الثلاثة.”

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا