أسعار المواد الغذائية تصعد إلى أعلى مستوياتها

اشارت بلومبيرغ» أن أسعار المواد الغذائية وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من ستة أعوام مما يعرض الدول الأفقر لضغوط شديدة في فواتير مدفوعاتها.

ويأتي ذلك بسبب عوامل عديدة منها إنهاك وضعف سلاسل التوريد خلال الجائحة وارتفاع الطلب من دول مثل الصين وظروف الطقس الرديئة.

ونقلت رويترز عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، الخميس: إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت للشهر التاسع على التوالي في فبراير، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ يوليو 2014 بقيادة قفزات لأسعار السكر والزيوت النباتية.

وبلغ متوسط مؤشر فاو لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، 116.0 نقطة الشهر الماضي مقارنة مع قراءة معدلة قليلاً عند 113.2 نقطة في يناير كانون الثاني.

وكانت القراءة السابقة ليناير 113.3 نقطة.

وقالت فاو، ومقرها روما، في بيان: إن محاصيل الحبوب العالمية ما زالت في طريقها نحو تسجيل مستوى سنوي قياسي في 2020، مضيفةً أن المؤشرات الأولية تفيد بزيادة جديدة في الإنتاج هذا العام.