أغذية تتصدر بالاستدامة في منتجات الغذاء والشراب وتدخل قطاع منتجات اللحوم

ويتحدث المنصوري لأريبيان بزنس عن هدف المشاركة في معرض جلفوود 2021 قائلا:” يعد معرض جلفود أحد المعارض التجارية الرئيسية للأغذية والمشروبات في المنطقة والذي يجمع أكبر العلامات في القطاع ونهدف من خلال مشاركتنا الى التواصل مع عملائنا والاستماع الى مستهلكي القطاع في سياق مراقبتنا للتغييرات التي تطرأ على سلوك المستهلكين ودراسة متطلباتهم، كما نتطلع أيضًا إلى مشاركة الابتكارات في مجال التكنولوجيا. وذلك من أجل تقديم منتجاتنا وحلول ذات قيمة. هذا بالإضافة إلى تسليط الضوء على منتجات وأحدث الابتكارات في القطاع.

– بالإضافة إلى عرض مجموعة فريدة و واسعة من الأطعمة والمشروبات والعلامات التجارية ذات القيمة، سيتم عرض منتجات تمور الفوعة هذا العام لأول مرة ضمن منتجات المجموعة، وذلك بعد توحيد أعمال مجموعة “أغذية” مع الفوعة في يناير الماضي، وهي الرائدة في إنتاج ومعالجة التمور. وسيتم عرض منتجات الفوعة من خلال منصة منفصلة خلال المعرض.

هل تتطلعون لمشاريع جديدة أو عمليات استحواذ أو شراكات؟

– بصفتنا إحدى الشركات الرائدة في مجال الأغذية والمشروبات في المنطقة، فإننا نطمح باستمرار إلى التوسع نحو أسواق جديدة، بالإضافة إلى سعينا المتواصل إلى زيادة فئات وأصناف منتجاتنا. لدينا خطط توسعية تحت الدراسة حاليًا حيث تعتمد خطتنا نهجاً متعدد الأوجه والمراحل وتتمتع بمرونة عالية من أجل مواكبة توقعات السوق، وسنواصل النظر في خطط التوسع الجغرافي.

ما هي خطط أغذية في هذا العام؟ وما هي أولويات الاستدامة ؟

– بصفتنا إحدى الشركات الرائدة في مجال الأغذية والمشروبات في المنطقة، فإننا نطمح باستمرار إلى التوسع نحو أسواق جديدة، بالإضافة إلى سعينا المتواصل إلى زيادة فئات وأصناف منتجاتنا وعروضنا. وسوف نواصل النظر في خطط التوسع الجغرافي من أجل المحافظة على النمو.

– أما بخصوص أولويات الاستدامة هذا السياق، قامت المجموعة لغاية الآن، بخفض 1500 طن من الورق و1200 طن من البلاستيك، إضافة إلى خفض 3000 رحلة بالشاحنات من أجل تقليل انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، وكل ذلك يتم من خلال تحسين عمليات التغليف والتعبئة بالاستعانة بمركز البحوث والتطوير التابع لأغذية في مدينة العين. بالإضافة إلى ذلك، قمنا بخفض أكثر من 60% من النفايات على مدى السنوات الخمس الماضية عبر سلسلة التغليف والتوريد لدينا، في حين تحسّنت كفاءة الطاقة لدينا بنسبة 2% على أساس سنوي، أضف إلى ذلك، فإن 99% من إجمالي العبوات المستخدمة في “مجموعة أغذية” قابلة لإعادة التدوير.

وما هي أبرز مشاريع البحوث والتطوير في “أغذية” ؟

– من خلال قسم البحث والتطوير، قمنا بالاستثمار في المنتجات الصديقة للبيئة. وقامت المجموعة بإطلاق أول معمل تعبئة لمياه العين في عبوات تعتمد على المنتجات النباتية بالكامل في بداية عام 2020، وهي خطوة رائدة في تاريخ الشركة، كما أطلقنا أول علامة للزبادي المصنوع من حليب المواشي المغذاة بالعشب الطبيعي حصرياً في المنطقة، ونفخر اليوم باستخدام منتجات إعادة التدوير في جميع عبوات التغليف والتعبئة لمنتجاتنا

– هذا، وقد أعلنت المجموعة خلال هذا المعرض عن فوزها بجائزة “المنتج المستدام الأكثر تأثيرًا” خلال حفل توزيع جوائز جلفود للابتكار في دورتها لعام 2021. حيث حصدت عبوات مياه العين المستمدة من المصادر النباتية بالكامل الجائزة لهذه الفئة. وتم الإعلان عن الجوائز خلال الحفل الذي يقام ضمن إطار فعاليات معرض جلفود، أكبر فعالية تجارية سنوية في قطاع الأغذية والمشروبات على مستوى العالم، والذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة نخبة من العلامات التجارية التي تنافست ضمن 11 فئة مختلفة.

يعرف المستهلك في الإمارات عدد من منتجات أغذية (مثل مياه العين و المطاحن الكبرى و يوبليه )، هل يمكن أن نتوقع المزيد من منتجات المستهلك الجديدة

– قامت مجموعة “أغذية” في الفترة الأخيرة بعمليات استحواذ في قسم الأعمال الاستهلاكية تضمنت الاستحواذ على “الفوعة” لإضافة منتج التمور الى محفظة منتجات المجموعة وتوسيع عروضنا في قسم الأطعمة، بالإضافة الى الاستحواذ على شركة”مخبز وحلويات الفيصل” في الكويت ليتم إضافة منتجات الشركة في شريحة الوجبات الخفيفة وغيرها من المنتجات المتميز ة عالية الجودة. هذا بالإضافة الى اعتزامنا لضم منتجات شركة “النبيل للصناعات الغذائية” في مجال تصنيع الأطعمة المجمدة والمبرّدة بعد الحصول على الموافقات التنظيمية الإضافية اللازمة، لتدخل “أغذية” -بعد استكمال الصفقة – قطاع اللحوم المجمدة والمبردة.