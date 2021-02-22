الاستدامة والابتكار في صناعة الغذاء تتصدر جوائز جلفود 2021

حظيت جوائز جلفود للابتكار، التي تركز في دورتها الحالية على التوجهات المستقبلية، بمنافسة قوية للفوز بفئاتها المختلفة، حيث كانت الجوائز المرموقة من نصيب مجموعة من الشركات الرائدة في قطاع الأغذية والمشروبات، من مختلف مناطق الشرق الأوسط والهند وشرق ووسط أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وأمريكا الوسطى.

وتم توزيع الجوائز خلال فعاليات الدورة الحالية من معرض جلفود 2021، النسخة الـ 26 من منصة التوريد العالمية الرائدة وأول فعالية مباشرة تُقام في قطاع الأغذية والمشروبات منذ فبراير عام 2020. واستقطبت جوائز هذا العام 250 مشاركة من 44 دولة في خطوة تُسلط الضوء على الثقة العالمية بالمعرض بوصفه المنصة الأمثل لبداية مبشرة لهذا العام.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مارك نابير، مدير معرض جلفود 2021: “أسهمت التحديات التي واجهناها على مدى الأشهر الـ 12 الماضية في طرح العديد من الفرص، الأمر الذي استجاب له منتجو الأغذية والمشروبات حول العالم بكل عزيمة وابتكار. وتُمثل جوائز جلفود للابتكار خير دليل على هذا، لا سيما وأنّنا تلقينا مجموعة من المشاركات الجريئة والأصيلة والملهمة من نخبة من الأخصائيين المبتكرين في القطاع”.

وتابع موضحاً: “أبهرت المشارَكات لجنة التحكيم لدينا، والتي تضم أبرز خبراء القطاع والشخصيات المرموقة في عالم فنون الطهي. وليس ما شهدناه بعد انتشار أزمة كوفيد-19 سوى دليل واضح على التحول الهائل الذي يطال القطاع العالمي بأكمله، لا سيما من خلال الحلول الصحية والعضوية والمستدامة بيئياً التي تصدّرت أجندات الابتكار حول العالم”.

وحلت الإمارات في طليعة جهود الاستدامة، حيث فازت شركة هنتر فودز ليمتد، التي تتخذ من دبي مقراً لها، بجائزة “منتج التغليف الأكثر ابتكاراً” بفضل حلّ التغليف الذي يُمكن إعادة تدويره بالكامل لسلسلة سوبرفودز العضوية الخاصة بها. بينما مُنحت جائزة “أفضل منتج مستدام” لمجموعة أغذية الإماراتية بفضل عبوات مياه العين المصنّعة من مواد نباتية والخالية من المواد البلاستيكية بالكامل بسعة 500 ميلليمتر، والقابلة للتحلل العضوي الكامل والتحول إلى أسمدة خلال 80 يوماً فقط.

وفي الوقت ذاته، حصلت الشركات الهندية ذات الرؤية التقديمة على نصيبها من الجوائز أيضاً؛ إذ فازت شركة وينجرينز فارمز الخاصة المحدودة، المنتجة للوجبات السريعة الصحية، بجائزة “المخبوزات الأكثر ابتكاراً” بفضل مزيج رقائق نان بالثوم والزبدة وصلصة مخاني؛ وحصدت شركة إيسترن بروداكتس الشرق الأوسط جائزة “منتج الصحة وجودة الحياة الأكثر ابتكاراً” بفضل دقيق جاك فروت 365 المصنوع بالكامل من ثمرة جاك فروت الخضراء غير الناضجة، والتي تُعتبر الحلّ الأمثل للتحكم بمعدلات السكر في الدم من خلال الطعام دون تغيير العادات الغذائية.

وتعليقا على الفوز بالجائزة أكد أسوين ساسيندران، نائب مدير العلامة التجارية لدى شركة إيسترن بروداكتس الشرق الأوسط أن الارتباط الوثيق بمعرض جلفود عاما بعد عام يعود على الشركة بالكثير من الجوانب الإيجابية لا سيما على صعيد نمو الأعمال والتعريف بمنتجاتها أمام العالم. إنها لحظات رائعة حقا والفوز بإحدى جوائز المعرض المرموقة لهو فخر وامتياز.

وفي خطوة سلّطت الضوء على السُمعة العالمية للجوائز، فازت تيرتوليا بروج من كوستاريكا بجائزة “المشروب الأكثر ابتكاراً” بفضل مسحوق الشوكولاتة المُحلى بفاكهة مونك، والتي تُعتبر البديل الطبيعي للسكر وتتميّز بدرجة حلاوة أكثر من 200 مرة من السكر العادي.

ومن جانبها، أثبتت أوروبا الشرقية ريادتها في قطاع الأغذية والمشروبات بفوز شركة فينو فودز الهنغارية بجائزة “منتج الألبان الأكثر ابتكاراً” بفضل جبنتها البيضاء الخالية من مشتقات الألبان؛ بينما ذهبت جائزة “الأغذية المجمدة والمبردة الأكثر ابتكاراً” لمنتجات البيض السائل الخاصة بشركة أوفوستار يونيون المحدودة من أوكرانيا، والتي قدّمتها في عبوات بيور باك الحديثة القابلة لإعادة التدوير والمصنوعة من مصادر أخشاب معتمدة.

بدوره قال كورت روسي، مدير الصادرات في أوفوستار:” تقوم شركتنا على منهجية واضحة ترتكز على التفوق والتقدم بخطوة على المنافسين، كما نحرص على أن نكون أكثر قربا من المستهلكين من خلال منتجات بيض سائل طازجة وعالية الجودة. ومع الالتزام بالضوابط الصحية، تخضع منتجاتنا إلى البسترة والتبريد والتعقيم ليتم تعبئتها في عبوات بيور باك.

وأمّا من بولندا، أكّدت يوجورتي ماجدا للزبادي على ريادة المنطقة الشرقية من أوروبا بفوزها بجائزة “المنتج العضوي الأكثر ابتكاراً” بفضل زبادي جوز الهند منخفض الدسم المصنوع من المواد الطبيعية.

وحول هذا الإنجاز قالت سيلويا كوسيلنياك، أخصائية المشاريع في يوجورتي ماجدا: “إنها زيارتنا الأولى إلى دبي وأولى مشاركاتنا في معرض جلفود. سعداء جدا أن نخرج بهذه الجائزة من أول مشاركة لكننا عملنا بجد لتسجيل هذا الظهور المشرف. منحتنا المشاركة في المعرض فرصة كبيرة للترويج لمنتجاتنا أمام قطاع عريض من الأعمال والمستثمرين.

وبدورها، حصلت شركة بوكسا المحدودة للمشروبات من النمسا، التي تروج لنمط الحياة الخالي من استهلاك الكحول، بجائزة “المنتج الحلال الأكثر ابتكاراً” بفضل شراب بوسكا رومانا التقليدي، والقائم على المكونات الطبيعية بالكامل والذي يتميّز بقدرته على تنشيط الجسم وتجديد حيويته.

وفي الوقت ذاته، استطاعت شركة بيوند ميت من الولايات المتحدة الأمريكية الفوز بجائزة “منتج اللحوم والدجاج الأكثر ابتكاراً” بفضل كرات اللحم الجاهزة للطبخ المصنوعة من مواد نباتية.

وتولى مسؤولية تقييم المنتجات المشاركة في جوائز جلفود للابتكار 2021 لجنة مرموقة مكونة من أبرز الشخصيات المختصة في القطاع، مثل: المذيعة التلفزيونية والمؤلفة أريانا باندي؛ وسانجيه رجا، المدير والرئيس التنفيذي للمركز الدولي لفنون الطهي؛ والطاهي ديفيد أرنولد، المدير العام لشركة جيه إم إم ميت المحدودة؛ وفينيث آر كارال، المدير العام لشركة تروبيل؛ وكيرتي ميغناني، رئيس وحدة مشتريات التجزئة لدى سلسلة شويترامس لمتاجر البيع بالتجزئة؛ وغريغ رايت، المدير الإداري لشركة فود بيبول؛ ونيكولا كوسوتيك، مدير الأبحاث الأول لدى يورومونيتور، الشريك المعرفي لمعرض جلفود.

ونظراً للأهمية البالغة لعرض عيّنات المنتجات ومناولة المواد الغذائية خلال فعاليات قطاع الأغذية والمشروبات العالمية، فقد تم تشديد البروتوكولات المعمول بها ضمن نسخة جلفود لعام 2021، بالتنسيق الكامل مع هيئة الصحة بدبي وبلدية دبي، لضمان توفير ظروف آمنة لزوار المعرض والمشاركين فيه.

ويعد ارتداء الكمامات واحترام مبادئ التباعد الاجتماعي إلزامياً خلال الفعالية، إلى جانب اعتماد التعاملات غير التلامسية لضمان صحة وسلامة الحضور. ويُرجى العلم بأنه لن تتوفر إمكانية التسجيل في موقع الفعالية، ويُشترط التسجيل مسبقاً عن طريق الإنترنت عبر: www.gulfood.com.

وينعقد معرض جلفود في الموقع ذاته مع معرض جلف هوست، فعالية الضيافة والخدمات الغذائية. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.gulfood.com