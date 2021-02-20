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Posted inتجزئة

أيكيا تقتحم سوقا قيمتها 60 مليار دولار وتنافس قريبا على كراسي الألعاب بأسعار جذابة

بدأت أيكيا شركة الأثاث السويدي المعروفة بتصاميمها البسيطة للأثاث المنزلي ببيع معدات مكتبية للألعاب مثل الكراسي وطرحتها في أسواق مثل الصين واليابان فيما تشير أنها ستتوفر في مختلف فروعها حول العالم في أكتوبر القادم.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
أيكيا تقتحم سوقا قيمتها 60 مليار دولار وتنافس قريبا على كراسي الألعاب بأسعار جذابة

وتطرح الشركة مجموعة كراسي ألعاب باسم ماتش سبل Matchspel بقرابة 155 دولار في الصين، مقابل 400 دولار للمنتجات المنافسة من ذات الفئة.

وأعلنت أيكيا أنها تتعاون مع روج، Republic of Gamers (ROG وهي ذراع شركة أسوس للألعاب لتصميم هذه الكراسي وتطوير مجموعة جديدة من أثاث وإكسسوارات الألعاب ذات الأسعار المعقولة لنقل تجربة الألعاب في المنزل إلى مستوى جديد. وتم إطلاق المجموعة المكونة من حوالي 30 منتجًا في الصين في فبراير 2021 ، وستكون متاحة في أسواق ايكيا الأخرى اعتبارًا من أكتوبر 2021.

تقول الشركة إن حوالي ربع سكان العالم (2.5 مليار) من هواة الألعاب  بحسب تقرير أسواق العالم (NEWZOO GLOBAL GAMES MARKET REPORT) ،ومع النمو السريع لسوق الألعاب في جميع أنحاء العالم والعدد المتزايد سريعًا من الأشخاص الذين أصبحوا من هواة الألعاب ، تسعى ايكيا للاستفادة من ذلك والمساهمة في تحسين تجربة اللعب والحياة من حوله بحسب بيان الشركة.

وفيما يصل سعر أغلى كراسي الألعاب لقرابة 5 آلاف دولار (مثل دي إكس ريسار  DXRacer Coding Pod T7) فإن ايكيا ستقدم بدائل لائقة بأسعار رخيصة بأقل من 200 دولار.

يأتي ذلك في وقت وصل فيه الإنفاق على منتجات الألعاب لقرابة 60 مليار دولار سنة 2020، بزيادة من 27% عن 2019 بحسب مجموعة إن بي دي NPD Group.

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