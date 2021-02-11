مكاسب الشركات من 5 اتجاهات جديدة للمستهلكين

يتوقع 58٪ من المستهلكين في منطقة الشرق الأوسط أن تتغير طريقة التسوق على مدار العامين المقبلين بسبب جائحة كوفيد، بينما تأثرت الشركات على مستوى العالم بشكل كبير بفيروس كوفيد، فقد أثار الوباء ديناميكيات المستهلك التي أعادت تحديد مشهد سوق المتسوقين بحسب تقرير سايمون كتشر أند بارتنرز للاستشارات التسويقية.

1. أسلوب حياة صحي

لقد أدى تفشي مرض كوفيد إلى تسريع تفضيل الحياة الصحية. نتيجة لذلك، يغير المستهلكون ما يفعلونه وما يأكلونه ويشربونه إلى بدائل صحية. 88٪ من المستهلكين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على استعداد لدفع المزيد مقابل خيارات غذائية صحية. بالنظر إلى هذا الاتجاه، سوف تدور قرارات شراء المستهلك بشكل متزايد حول الفوائد الصحية، مما يخلق طلبًا إضافيًا على المنتجات والخدمات الوظيفية.

اتجاه أسلوب الحياة الصحي في العمل:

Sarya Holdings الإماراتية (سارية هولدينغس)، الشركة التي أطلقت مفهوم الزراعة العمودية Smart Acres، جاهزة الآن بالكامل لولوج المتاجر بمجموعة الأغذية الصحية Fit Farm.

تعمل محلات السوبر ماركت والهايبر ماركت على زيادة مجموعة عروض المنتجات الغذائية الصحية. تقوم المتاجر الكبيرة مثل MAF Carrefour (كارفور) بتوسيع أقسام المنتجات العضوية. وقعت الشركة مؤخرًا اتفاقية مع Emirates Bio Farm لتوفير ما يصل إلى 450 طنًا من المنتجات العضوية لدعم هذا التوسع. كما افتتحت متاجر متخصصة أو توسعت في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك Organic Foods & Café و Down to Earth Organic و Ripe و Greenheart و Organic Planet وغيرها.

2. العودة إلى المنزل

كان من بين الجوانب الايجابية للوباء هو قضاء المزيد من أوقات الفراغ في المنزل مع الأصدقاء والعائلة، حيث يتجنب المزيد من الناس الخروج. في الواقع، عبر الناس في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأن الوقت الذي يقضونه في المنزل يصل إلى 88٪، مما يعني أن المستهلكين سيمضون وقتا مع أصدقائهم وعائلاتهم أكثر من أي وقت مضى.

تأثير الميل للبقاء في المنزل في الأعمال التجارية:

تنخرط الشركات في هذا الاتجاه من خلال تطوير الخبرات والمنتجات الداخلية لمناسبات الاستهلاك الجماعية.Burger King )برجر كنج (هو إحدى هؤلاء الرواد. مؤخراً، طرحت “ستاي هوم كومبو” في بعض المناطق الجغرافية لجذب المستهلكين في المنازل ، كما تنازلت عن رسوم التوصيلات المنزلية في مناطق أخرى، مما شجع الناس على العمل من المنازل.

كما شهد مُوَردو أجهزة اللياقة البدنية في الشرق الأوسط زيادة مذهلة بنسبة 85٪ في الطلب على معدات الصالات الرياضية المنزلية خلال فترة انتشار فيروس كورونا. هناك أيضًا زيادة في الطلب على المنتجات المتعلقة بالخبز المنزلي والتخييم والملابس المريحة للوقت الذي يقضيه في المنزل، من بين أمور أخرى.

3. السلامة والنظافة

يبحث المستهلكون عن تجربة تسوق أكثر أمانًا وصحة بعد فيروس كورونا، والابتعاد عن وجهات التسوق الكبيرة والمزدحمة. في الإمارات العربية المتحدة، ما يقرب من 80 ٪ من المستهلكين قلقون بشأن النظافة في مكان التسوق ، وتجنب ساعات الذروة والطوابير الطويلة في مراكز التسوق.

اتجاه السلامة والنظافة في الأعمال:

أدى هذا الاتجاه إلى نمو في المدفوعات وتقنية عدم التلامس. قدمت غالبية المتاجر الصغيرة والمتوسطة وسائل الدفع بإستخدام تقنية عدم التلامس، مما أدى إلى تسريع الأعمال لمشغلي المدفوعات. كما قدمت المطاعم قوائم رقمية مدعومة برموز QSR لتوفير الراحة للعملاء الزائرين وكذلك للذين يطلبون التوصيل.

تهتم LuLu Hypermarkets (لولو سوبرماركت) باستمرار بتجربة التسوق لتجنب تقلص الإقبال بسبب مخاوف النظافة. وقد نفذت مؤخرًا مبادرة “صحتك بين يديك” لتعزيز معايير النظافة في متاجرها وبناء ثقة المتسوقين.

4. نهضة التجارة الإلكترونية

أدى تفضيل المستهلك للبقاء في المنزل والطلب غير المسبوق على السلامة والنظافة إلى تعزيز التحول الرقمي لعادات التسوق. نظرًا لأن المستهلكين يتجنبون المتاجر الفعلية تجاوبا مع كوفيد، فإن تجار التجزئة على الإنترنت ومنصات التجارة الإلكترونية مهيأة للنمو. يعتقد 73٪ من سكان الإمارات العربية المتحدة أن كوفيد جعلهم أكثر إقبالا على التسوق عبر الإنترنت. يتبنى المتسوق أيضًا التكنولوجيا لتحسين راحة عمليات الشراء – قال 47٪ إنهم يفضلون إجراء مدفوعات عبر الإنترنت الآن بدلاً من استخدام البطاقات الشخصية أو المدفوعات النقدية.

ارتفاع في رقمنة الأعمال:

ارتقت العديد من الشركات إلى مستوى الظرفية بتحول رقمي سريع. أنشأت شركةEmaar )إعمار( التي تتخذ من دبي مقراً لها، دبي مول افتراضي علىnoon.com ، حيث يمكن للعملاء التسوق تقريبًا من العديد من المتاجر المعروفة في المركز التجاري.

في الإمارات العربية المتحدة ، نما سوق البقالة الإلكترونية بنسبة 300٪ خلال الربع الثالث من عام 2020 ، بينما نما سوق المملكة العربية السعودية بنسبة 500٪. وقد أدى ذلك إلى دعم النمو السريع لمشغلي التوصيل عبر المناطق المحلية مثل Talabat أو NowNow أو elGrocery أو InstaShop أو Careem Now في المنطقة. في الواقع، استحوذت Delivery Hero على InstaShop مقابل 360 مليون دولار في خضم الجائحة، مما يمثل واحدة من أكبر عمليات خروج رواد الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حتى الآن.

5. الإنفاق الذكي

تدفع حالات عدم اليقين المتعلقة بالتوظيف وارتفاع الإنفاق الأسري المستهلكين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى إعادة تقييم نفقاتهم الاستهلاكية والبحث عن بدائل أرخص للمنتجات وعروض ترويجية جذابة. أقر 47٪ من الأشخاص في دبي بأنهم يضعون الآن القيمة مقابل المال أولاً عند تحديد مكان التسوق ، بينما يبحث 48٪ عن المزيد من العروض والصفقات عن ذي قبل. في المملكة العربية السعودية ، خفض 90٪ من الناس إنفاقهم لإعطاء الأولوية للاحتياجات على الرغبات.

5- اتجاه الإنفاق الذكي في الأعمال:

تعمل العديد من محلات السوبر ماركت في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة على زيادة مجموعة منتجاتها الخاصة عبر الفئات الرئيسية. عادة ما تكون هذه المنتجات في نهاية النطاق السعري ، وبالتالي تجذب المستهلكين المهتمين بالتكلفة. على سبيل المثال ، توسعت العلامة التجارية الخاصة لمجموعة LuLu Group (لولو سوبرماركت) لتشمل أكثر من 2500 منتج. ومثلها واصلتCarrefour )كارفور( توسيع MyChoice ، وحافظة منتجاتها بأسعار الدخول ، وتكثيف عمليات التنشيط على خط الإنتاج.

أعلنت تعاونية الاتحاد ، التعاونية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة ، مؤخرًا أنها خصصت 10 مليون درهم إماراتي (2.7 مليون دولار أمريكي) لحملة ترويج “الاتصال النهائي” ، والتي خفضت أسعار المنتجات بنسبة تصل إلى 90٪. وقالت إن هدفها هو توفير تخفيضات في أسعار جميع السلع الأساسية المهمة لتلبية توقعات المستهلكين.