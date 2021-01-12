استقالة راجيف سوري من منصبه في إعمار مولز

وقالت الشركة في بيان لها على سوق دبي المالي، إن “أميت جاين” سيتولى مسؤوليات “راجيف سوري” حتى إشعار آخر.

يذكر أن راجيف تولى في سبتمبر الماضي منصب الرئيس التنفيذي لـ إعمار مولز التي حافظت على معدلات الإشغال المستقرة عبر أصولها

التي تضمّ كل من «دبي مول»، و«دبي مارينا مول»، و«مجمع الذهب والألماس»، و«سوق البحار»، ومراكز التسوق ضمن المجمعات السكنية. وتعكس معدلات الإشغال القوية على الرغم من الأزمة الناتجة عن تفشي الجائحة، من خلال التزام إعمار مولز بدعم شركائها وحرصها على مواكبة أفضل معايير الصحة والسلامة. وتعرضت متاجر التجزئة إلى تحديات عديدة العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد إلا أن بوادر التعافي بدأت تظهر مع بداية العام الجديد.