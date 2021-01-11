الإمارات: إغلاق 43 متجرا لسلسلة توي ستور

سكوت أمرسترونغ- أريبيان بزنس: قال موردون إنهم لم يحصلوا على دفعات لديون تراكمت على شركة التجزئة وهي جلف جريتينغ للتجارة العامة والتي كانت تشتهر بمتاجر بيع بطاقات المعايدة من علامة هول مارك Hallmark ومتاجر الألعاب توي ستور والتي تشغل مجتمعة قرابة 125 ألف قدم مربع في المراكز التجارية والمواقع الأخرى، بحسب موقع الشركة على خدمة لينكدإن.

وبدأت الشركة أعمالها منذ 30 عاما وأصبح لديها قرابة 400 موظف ومراكز توزيع في كل دول الخليج العربي لكنها أرسلت يوم الجمعة ، رسالة بريد إلكتروني لمورديها تعلن فيها عن نهاية “مسيرة امتدت 30 عامًا” بشكل مفاجئ وتضيف الرسالة : “إنه مع الأسف الشديد ، نظرًا لظروف لا مفر منها وغير مسبوقة ، أجبرت شركة غلف غريتينغس للتجارة العامة المحدودة Gulf Greetings General Trading LLC على الإغلاق وإيقاف عملياتها بأثر فوري.