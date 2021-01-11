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Posted inتجزئة

الإمارات: إغلاق 43 متجرا لسلسلة توي ستور

أرسلت شركة جلف جريتينغ للتجارة العامة رسالة إلى الموردين يوم الجمعة قالت فيها إنها أوقفت عملياتها بأثر فوري وإغلاق متاجرها وهي ثمانية متاجر للألعاب The Toy Store و35 متجرا للهدايا وبطاقات المعايدة هول مارك Hallmark

محرر في الموقع by محرر في الموقع
الإمارات: إغلاق 43 متجرا لسلسلة توي ستور

سكوت أمرسترونغ- أريبيان بزنس: قال موردون إنهم لم يحصلوا على دفعات لديون تراكمت على شركة التجزئة وهي جلف جريتينغ للتجارة العامة والتي كانت تشتهر بمتاجر بيع بطاقات المعايدة من علامة هول مارك Hallmark ومتاجر الألعاب توي ستور والتي تشغل مجتمعة قرابة 125 ألف قدم مربع في المراكز التجارية والمواقع الأخرى، بحسب موقع الشركة على خدمة لينكدإن.

وبدأت الشركة أعمالها منذ 30 عاما وأصبح لديها قرابة 400 موظف ومراكز توزيع في كل دول الخليج العربي لكنها أرسلت يوم الجمعة ، رسالة بريد إلكتروني لمورديها تعلن فيها عن نهاية “مسيرة امتدت 30 عامًا” بشكل مفاجئ وتضيف الرسالة : “إنه مع الأسف الشديد ، نظرًا لظروف لا مفر منها وغير مسبوقة ، أجبرت شركة غلف غريتينغس للتجارة العامة المحدودة Gulf Greetings General Trading LLC على الإغلاق وإيقاف عملياتها بأثر فوري.

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