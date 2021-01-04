الإمارات: برغر نباتي جديد من بروتين عباد الشمس

أطلقت شركة “الإسلامي للأغذية” التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، برجر نباتي يحاكي سمات برجر اللحم البقري باستخدام المستخلصات والبدائل النباتية.

يعدّ البرجر المجمّد الجديد نباتي 100٪ ويحتوي على نسبة مرتفعة من الألياف. وهو المنتج الأول في سلسلة من المنتجات النباتية التي تعتزم الشركة طرحها وسيكون متاح في كبرى الجمعيات التعاونية تليها محلات السوبر ماركت والهايبر ماركت الأخرى. هناك أيضاً خطط للشراكة مع الفنادق والمطاعم والمقاهي وتصدير المنتج إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.

وتم صنع البرجر من بروتين عباد الشمس ذو المصدر العضوي الغير معدل وراثياً، وبروتين نباتي من الفول والبازلاء، جنباً إلى جنب مع مستخلصات البصل والفلفل والثوم وسيقان الكرفس والجزر وعصير الشمندر، مما يجعل قوام البرجر غنياً وطرياً ويجعله مثالياً للشواء.

بالإضافة إلى ذلك، فإن البرجر خالي من المواد الحافظة ويحتوي على 2.5 جرام فقط من الدهون المشبّعة في نظام غذائي مكوّن من 2000 سعرة حرارية في اليوم، الأمر الذي يجعله بديلاً مناسباً لأولئك الذين يتطلعون إلى استبدال اللحوم بخيار صحي عالي البروتين.

ومن مميزات هذا البرجر النباتي أنه يستخدم بروتين عباد الشمس بدلاً من بروتين الصويا حيث يُعرف فول الصويا بأنه قد يتسبب في الحساسية الغذائية. ويتميّز بروتين عباد الشمس باحتوائه على نسبة عالية من البروتينات والألياف الضرورية لصحة الأمعاء، ويوفر جميع الأحماض الأمينية الأساسية. كما أن البروتين مستخرج بشكل كامل من بذور عباد الشمس، ولذلك فهو آمن لأولئك الذين يعانون من حساسية المكسرات.

يقُدّر سوق اللحوم النباتية بنحو 18.6 مليار دولار في عام 2019، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل سنوي قدره 6.7 في المائة حتى عام 2024، وفقاً لشركة أبحاث الأسواق العالمية “يورومونيتور إنترناشيونال”. ومن هذه القيمة العالمية، استحوذت منطقة الشرق الأوسط على 176.5 مليون دولار في عام 2019، مع توقع نمو سنوي يتراوح بين 4 و 5 في المائة على مدى السنوات الأربع المقبلة.

علاوة على ذلك، يبلغ استهلاك الفرد من اللحوم في دولة الإمارات حوالي 73 كجم سنوياً، بينما يبلغ استهلاك المملكة العربية السعودية حوالي 49 كجم، وهو ما يتجاوز بكثير توصية منظمة الصحة العالمية البالغة 18 كجم. نظراً لأن المستهلكين في المنطقة يبحثون عن خيارات غذائية صحية لا تساوم على المذاق أو القوام، فسوف يستمر سوق الأغذية النباتية في النمو.