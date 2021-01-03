أبوظبي: استئناف تقديم الشيشة وفق اشتراطات محددة

وأشارت دائرة التنمية الاقتصادية في ابوظبي في تعميم أنه يسمح فقط باستخدام الشيشة وخراطيم الشيشة ذات الاستخدام لمرة واحدة فقط المصنوعة من البلاستيك مع عزل منطقة المدخنين عن غير المدخنين وتكثيف دوريات النظافة في اماكن التدخين.

كما اكدت الدائرة ضرورة عدم السماح للعاملين في المقاهي بتجربة الشيشة قبل التقديم مع ضرورة الالتزام باتباع كافة الاجراءات والتدابير الاحترازية المعمول بها للوقاية من كوفيد -19.

واشترطت الدائرة ارتداء الأقنعة والقفازات للعاملين في كل الأوقات، مع عدم السماح للمستهلكين بالدخول بدون الكمامة، بالإضافة إلى غسل اليدين بشكل دوري قبل تقديم خدمة الشيشة وبعدها،

كما أكدت على ضرورة وجود مسافة مترين بين كل طاولة في المقهى وضمان مسافات التباعد بين الزوار في مناطق التدخين، والتأكد من عزل أو إغلاق الأبواب ما بين منطقة التدخين وغير المدخنين، والسماح بعدد 4 أشخاص كحد أقصى لكل طاولة، ووضع لاصقة على مدخل المحل توضح العدد الأقصى المسموح به.

وأضافت أنه في حال عدم الالتزام بذلك سيتم سحب تصريح خدمة تقديم (الشيشة) وتطبيق التشريعات النافذة بحق أي مخالف وفقاً لما جاء في هذا التعميم.

#اقتصادية_أبوظبي تجيز لملاك ومدراء المقاهي والمطاعم المصرّح لها بتقديم خدمة (الشيشة) في إمارة #أبوظبي بإعادة مزاولة الخدمة اعتباراً من تاريخه وفقاً للتصريح الممنوح لها مع وجوب التقيد بالإجراءات الاحترازية الصادرة بهذا الشأن عن لجنة إدارة الطوارئ و الأزمات والكوارث في أبوظبي.. pic.twitter.com/kPwDtwnN5R — دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي (@AbuDhabiDED) January 3, 2021