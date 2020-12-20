“ماجد الفطيم” استراتيجية الاقتصاد الدائري لتحقيق الاستدامة الكاملة

أعلنت “ماجد الفطيم”، اليوم، إطلاق “استراتيجية الاقتصاد الدائري”، وذلك في إطار تحقيق أهداف استراتيجيتها التي تحمل عنوان “الجرأة اليوم تعني تغيير المستقبل” والتي تستهدف تطوير التنمية المستدامة على مستوى جميع عملياتها التشغيلية.

حيث تسعى الشركة إلى تحقيق رؤيتها الطموحة للاقتصاد الدائري من خلال عنصرين أساسيين هما: إجراء تغييرات على منظومة العمل وعمليات التشغيل بالكامل، ودمج الاقتصاد الدائري في جميع عمليات تخطيط الأعمال واتخاذ القرارات. وتحدد هذه الاستراتيجية أهداف خارطة الطريق للسنوات العشرة المقبلة والرامية إلى الحفاظ على المواد والمنتجات قيد الاستخدام، وذلك من خلال توظيف البدائل المعمرة وتحقيق أعلى المعدلات الممكنة لإعادة التدوير.

وبموجب خارطة الطريق الجديدة نحو الاقتصاد الدائري، سيتوجب على جميع الشركات التابعة لـ “ماجد الفطيم” تبني وتطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري على مستوى جميع أنشطتها التجارية وعملياتها التشغيلية بهدف خفض الآثار الضارة على البيئة وإيجاد مصادر دخل جديدة. واستناداً إلى ركائزها الخمس الأساسية، فإن هذه الاستراتيجية تتضمن المجالات الرئيسية ذات التأثير، كما تهدف إلى تعزيز العلاقات بين أصحاب المصلحة الرئيسيين. وشمل الركائز الخمس لاستراتيجية الاقتصاد الدائري: رسم خرائط الموارد، وتعظيم القيمة، والإمدادات من مصادر متجددة، وأنماط حياة دائرية، وعقد الشراكات من أجل تسريع الوتيرة.

وبالإضافة إلى ما سبق، تتناول الاستراتيجية أيضاً اثنين من أهم مسارات توليد النفايات وهما الطعام والبناء. حيث تضع الاستراتيجية نموذجاً تشغيلياً يهدف إلى الحصول على الأغذية المزروعة بشكل مستدام ومتجدد، وتقليل هدر الطعام إلى الحد الأدنى، وتصميم وتسويق منتجات غذائية صحية بشكل أكبر. كما تمنح هذه الخطة الأولوية لإعادة استخدام المواد وتعظيم قيمة نفايات البناء من خلال تطبيق معايير التصميم والمبادئ الارشادية في مرحلة مبكرة.

وعلى المستوى العالمي، يشهد الاقتصاد الدائري صعوداً ملحوظاً دفع الشركات والحكومات والمواطنين وبشكل متزايد إلى إدراك التحديات التي يسببها النهج الحالي المتبع في الإنتاج والاستهلاك. وليس أدل على ذلك من الأرقام حيث تم خلال عام 2019 استخرج ومعالجة أكثر من 92 مليار طن من المواد، بما أسهم في توليد نحو نصف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية، وبما أدى بالتالي إلى ارتفاع معدل تراكم النفايات التي شكلت ضراراً متزايدياً وغير مستدام على البيئة وصحة الإنسان. وعلى العكس من ذلك، فإن الاقتصاد الدائري الذي يشجع على الحد من النفايات والقضاء عليها، يقدم حلاً جديداً يمكن أن يحقق ما يصل إلى 4,5 تريليون دولار من الفوائد الاقتصادية حتى عام 2030. ولكن يتطلب تحقيق ذلك بذل المزيد من الجهود والتعاون على أوسع نطاق ممكن للانتقال نحو تأسيس اقتصاد دائري بالكامل، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار أن اليوم نسبة الاقتصاد الدائري حول العالم لا تتعدى 8,6%.