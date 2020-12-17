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منصور بن محمد يفتتح المركز الميكانيكي للخليج العربي

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محرر في الموقع by محرر في الموقع
منصور بن محمد يفتتح المركز الميكانيكي للخليج العربي

وام/ افتتح سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي ، صالة عرض وخدمة المركز الميكانيكي للخليج العربي، في دبي موتور سيتي الذي يمتد على مساحة تزيد على 300 ألف قدم مربع، ويعتبر أول وكالة سيارات في دبي موتور سيتي.

وقام سموه بجولة في صالة العرض ومركز الخدمة المتكامل الذي صمم للتركيز على خدمة العميل، حيث يتميز بمساحات مخصصة لكل من ” BMW، وMINI، وBMW Motorrad، وBMW i، وBMW M، وMINI Next، وBMW Premium Selection “.

واطلع سموه على كافة الخدمات التي تقدم للعملاء في مجال السيارات ضمن المركز بصفته المورد الحصري لسيارات مجموعة “BMW ” ودراجات “Motorrad” في دبي والإمارات الشمالية.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، افتتح في عام 1996 صالة العرض الأصلية للمركز الميكانيكي للخليج العربي، في مقره الواقع على شارع الشيخ زايد في دبي، ويضم المركز الميكانيكي للخليج العربي عشرات المراكز الخدمة والبيع في دبي والإمارات الشمالية ، تشمل صالات عرض “BMW” وصالات خاصة بــ”MINI” وصالة عرض لعلامة رولزرويس ومنشآت لبيع السيارات المستعملة المعتمدة بموجب برنامج “BMW Premium Selection” وصالة عرض لدراجات “Motorrad” وبوتيك رولز-رويس في سيتي ووك، أما مراكز الخدمة فتضم مراكز لتصليح السيارات وسبع ورش عمل ومستودعين للسيارات إضافة الى المركز المتطور الوحيد المخصّص لخدمات ما بعد البيع لرولزرويس.

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