البحرين: بن داود القابضة تفتتح أول متاجرها خارج السعودية

وتعليقاً على ذلك، صرح أحمد عبدالرزاق بن داود، الرئيس التنفيذي لشركة بن داود القابضة: “يُعد هايبرماركت الدانوب الجديد في مملكة البحرين بداية انطلاقة مميزة لنا على الصعيد العالمي، وسيعزز مكانة علامتنا التجارية من خلال توفير تجربة تسوق جديدة وفريدة من نوعها. يشكل وجودنا في مملكة البحرين، وتحديداً في مشروع الليوان، فرصة مهمة بالنسبة لنا، إذ سنكون سلسلة متاجر تجارة التجزئة للمواد الغذائية والكماليات الرئيسية في هذا المشروع المهم، وسيوفر ذلك المزيد من فرص العمل للسكان المحليين ومواد غذائية صحية لشريحة واسعة من المستهلكين داخل المجتمع وخارجه ضمن المنطقة المجاورة. نحن ملتزمون بتزويد عملائنا بمجموعة واسعة من المواد الغذائية الطازجة المميزة وعالية الجودة، بالإضافة إلى خدمة العملاء رفيعة المستوى والتجربة الاستثنائية التي نوفرها ضمن متاجرنا”.

ووفقاً للاتفاقية، سيمتد سوبرماركت الدانوب على مساحة 5 آلاف متر مربع في مشروع الليوان. ومن المتوقع أن يفتح متجر الدانوب أبوابه للعملاء خلال النصف الثاني من عام 2021. وسيكون افتتاح المتجر في مملكة البحرين أول خطوات التوسع لمتاجر الشركة على الصعيد العالمي بما يتماشى مع طموحات الشركة لتعزيز ريادتها في قطاع تجارة التجزئة للمواد الغذائية والكماليات.

من جهته، قال أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي لشركة عقارات السيف: “نحن سعداء بانضمام بن داود القابضة إلى مشروع الليوان، حيث ستستقطب هذه الشراكة بالتأكيد شريحة كبيرة من الزوار إلى واحد من أكثر مشاريع التطوير العقاري تنوعاً وشمولاً في البحرين. وتعكس هذه الاتفاقية كذلك التزامنا بتوفير أفضل العلامات التجارية إلى المشروع لتلبية تطلعات ومتطلبات السكان والزوار بما يضمن تزويدهم بأفضل خيارات التسوق. كما يُعد المشروع وجهة جاذبة لأفضل العلامات التجارية الكبرى التي تسعى إلى توسيع قاعدة عملائها في مملكة البحرين”.

يمتد مشروع الليوان على أكثر من 122,000 متر مربع في المحافظة الشمالية، ويحتضن مجموعة متنوعة من وجهات التسوق والترفيه، بالإضافة إلى صالات عرض سينمائية وأكبر مركز ترفيهي في البحرين.