محرر في الموقع by محرر في الموقع

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Posted inتجزئة

الكويت: الجائحة تغلق 30% من المطاعم والمقاهي في الكويت بشكل دائم

قال رئيس الاتحاد الكويتي لأصحاب المطاعم والمقاهي وشركات التموين إن العدد قد يرتفع إلى 40 بالمئة بحلول مارس آذار

محرر في الموقع by محرر في الموقع
الكويت: الجائحة تغلق 30% من المطاعم والمقاهي في الكويت بشكل دائم

حذر فهد الاربش رئيس الاتحاد الكويتي لأصحاب المطاعم والمقاهي وشركات التموين ،  أن نحو 30% من المطاعم والمقاهي قد أغلقت أبوابها بالفعل نتيجة لجائحة فيروس كورونا المستجد، وأن هذه النسبة سترتفع إلى أكثر من 40% مع بداية شهر مارس المقبل، لسبب بسيط ألا وهو كثرة أعداد القضايا المنظورة في المحاكم حاليا والتي يتوقع أن يتم البت بها خلال مارس المقبل بحسب الأنباء الكويتية.

وقال الأربش  إن أصحاب المطاعم والمقاهي سيواجهون عقوبة السجن إذا لم تتمكن الدولة من إيجاد حلول لهم. وقال إن القطاع يواجه بالفعل اقتصادًا ضعيفًا قبل أن يزيد الوباء من مشاكل المطاعم.

وأضاف إن المشكلة مماثلة في جميع أنحاء العالم ، حيث يواجه مطعم واحد من كل ستة مطاعم في الولايات المتحدة الأمريكية الإغلاق في سبتمبر ، ومن المحتمل أن يرتفع هذا الرقم.

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