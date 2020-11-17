السعودية: خسارة تجاوزت 4 ملايين ريال لضحايا اشتروا أيفون بـ 50 ريال بإعلانات وهمية

أعلنت وزارة التجارة عن إحالة صاحب متجر إلكتروني لبيع الجوالات إلى الجهات الأمنية بعد ثبوت عرضه أجهزة جوال بأسعار مخفضة عبر الموقع والترويج لها عبر عدد من المؤثرين على الشبكات الاجتماعية واستلام ما يزيد عن 4 ملايين ريال سعودي دون الالتزام بتسليم المشتريات ضمن المدة القانونية أو رد المبالغ لأصحابها.

ونقلت صحيفة سبق عن الضحايا أن “المشهور” روّج لهذا المتجر الذي وعدنا بتسليم طلبات شراء “أجهزة جوّال” في مدة لا تتجاوز 15 يوماً؛ إلا أن هذه الفترة تحولت إلى أسابيع عدة دون استجابة من المتجر ولا من “المشهور”؛ وذلك قبل تحويل مالك المتجر إلى الجهات الأمنية من قِبل وزارة التجارة.

"التجارة" تحيل صاحب متجر إلكتروني مختص في بيع أجهزة الجوال إلى الجهات الأمنية. pic.twitter.com/WbXPxTMk1n — وزارة التجارة (@MCgovSA) November 14, 2020

وطالب المتضررون من الجهات المختصة بعدم السماح لمثل هؤلاء “المشاهير” بالإعلانات الوهمية التي راح ضحيتها عديدٌ من المواطنين، بل تحويل الاعلانات الى المؤسسات الإعلامية لضمان عملية البيع والشراء وحق المستفيد والمستهلك وعدم تعرُّض المواطن للنصب والاحتيال، مؤكدين أن إعلانات المشاهير خلفت مئات الضحايا.

وكانت وزارة التجارة قد أوضحت أنها أحالت صاحب متجر إلكتروني متخصّص في بيع أجهزة الجوّال، إلى الجهات الأمنية، إثر ثبوت قيامه بعرض أجهزة جوّال بأسعار مخفضة عبر الموقع الإلكتروني للمتجر، والإعلان عن ذلك عن طريق عددٍ من المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي، وتسلُّم حوالات من المشترين عبر الحساب البنكي الخاص بالمتجر بقيمة إجمالية تجاوزت 4 ملايين ريال، مع عدم الالتزام بتسليم الأجهزة المعلن عنها للمشترين أو إعادة المبالغ لهم خلال الفترة المحددة نظاماً.

انا والله طلبت بكل ماملك طلبت ب٤١٠٠٠ الف على اساس توصل خلال ١٤ يوم واليوم كملت شهر ولافيه اي تواصل ولاخبر ولا اي شي ولكن للاسف ثقتنا ببعض المشاهير ورطتنا نطلب الجهات المعنيه باخذ اللازم وراجع حقنا https://t.co/K6oiB7nBOi — سالم سعيد الصيعري (@sallem711) November 15, 2020

وأكدت الوزارة أنه بناءً على ما ورد إليها من بلاغات حول المتجر المذكور، فقد تم رصد مخالفة المتجر الإلكتروني وإحالة ما يتعلق باشتباه وجود قضية نصب واحتيال إلى الجهات الأمنية؛ لاتخاذ الإجراء النظامي حيال ذلك، وإحالة مخالفة المتجر والمعلنين إلى لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية وفقاً لأحكام نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية تمهيداً لتطبيق العقوبات النظامية.

انا مدري هالعالم وشلون تفكر يعني ايفون ب ٥٠ صاحين انتم؟؟

حتى ايفون لعبة ب ٥٠ مافي

ورايحين مشترين منه ب ٢٣ الف و ٤٠ الف وارقام فلكية جتى وصلت قيمة الحوالات لحسابه فوق ٤ ملايين وش ذا اللعب بالعقول https://t.co/rVHu8P6Ddm — ☆ (@ll_1ilil) November 15, 2020

كما أكّدت أيضاً أنها ترصد مخالفات كل المتاجر الممارسة للتجارة الإلكترونية، وذلك وفقاً لاختصاصها بمهام رصد وتتبع نشاط التجارة الإلكترونية لحماية وحفظ حقوق المستهلكين وإيجاد بيئة تجارية منافسة وعادلة.