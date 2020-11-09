الموافقة على توحيد أعمال شركتي أغذية يبشر بولادة شركة أغذية عملاقة

أعلنت مجموعة أغذية أن مجلس إدارتها وافق على المضي بتنفيذ صفقة استراتيجية لتوحيد الاعمال مع “شركة الفوعة”بحسب بيان صحفي على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية، فإن “مجموعة أغذية”، كبرى شركات إنتاج الأغذية والمشروبات في منطقة الشرق الأوسط، وتابعة لمجموعة “القابضة” (ADQ).

وتعد الفوعة أكبر شركة لإنتاج وتعبئة التمور على مستوى العالم والتي تتخذ من اماراة أبوظبي مقراً لها.

ومع بداية الشهر الماضي، تلقت الشركة عرضاً من الشركة القابضة العامة (صناعات) لتوحيد أعمال شركة الفوعة المملوكة بالكامل لـ”صناعات” مع مجموعة “أغذية”.

وتتضمن البنود الأساسية للعرض المقترح قيام شركة “صناعات” بتحويل إجمالي الأسهم المصدرة لشركة “الفوعة” باستثناء (مزرعة الفوعة للتمور العضوية في العين) إلى “أغذية”.

وبناء عليه تصدر “أغذية” لصالح “صناعات” في المقابل أداة للتحويل إلى 120 مليون سهم عادي في أغذية عند إغلاق الصفقة، بحسب بيان الشركة للبورصة.وفي حال تم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين ستنعقد الجمعية العمومية للشركة من أجل التصويت على الصفقة، والتي من المقرر لها إتمامها قبل الربع الأول من عام 2021 أو خلاله.

ومن المتوقع أن تساهم الصفقة في تعزيز الميزانية العمومية لأغذية، وتمكنها من تعزيز موقعها المالي ومرونتها التشغيلية لتمكينها من تنفيذ عمليات استحواذ محتملة في المستقبل.

وكانت شركة أغذية قد أعلنت في يوليو أن منفذ التجارة الإلكترونية للشركة قد شهد زيادة 100% في المبيعات خلال فترة حظر الجائحة. يذكر أن شركة أغذية تشتهر في بيع مياه العين التي تحظى منتجاتها بشعبية كبيرة بين المستهلكين.