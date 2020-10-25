دبي: كيف وقعت بعض المطاعم بالفخ، ولماذا ستغلق المزيد من المطاعم أبوابها؟

يتحدث لأريبيان بزنس مصدر يعمل في مجموعة مطاعم ويفضل عدم ذكر اسمه، ليعلق على ظاهرة اغلاق المطاعم ويقول إن الحال قبل جائحة كورونا كان صعبا مع التنافسية العالية وزيادة التكاليف.

ويلفت إلى أن قرابة 50% من عوائد المطاعم تأتي من خدمات التوصيل، ولكن مع دخول أطراف ثالثة مثل طلبات وزوماتو وديليفيروا وغيرها، أصبحت المطاعم تعتمد على هذه الأطراف بشدة، وتقوم هذه الأخيرة بإنفاق الكثير من الأموال للوصول إلى معلومات الزبائن وكسب ولائهم، وكانت الأمور تسير بشكل طبيعي مع اقتطاع هذه الشركات لقرابة 5% من عمولة التوصيل من المطاعم التي اعتبرتها جزءا من نفقات تسويق تلك الشركات.

ولكن سرعان ما زادت نسبة العمولة من 5% إلى 10% ثم إلى 15%، وبدأت هذه الشركات في تقديم خدمات توصيل للميل الأخير مما أدى إلى رفع العبء عن المطعم بما يترتب عليه أجور موظفي التوصيل المرتفعة دون فهم أنهم كانوا يخسرون أهم ما لديهم وهو زبائنهم.

وبمجرد انتقال الزبون لخدمات الطرف الثالث سينتقل معه ولائه لهذه الشركات التي بدأت بالضغط على المطاعم لتقديم خصومات للزبائن ، فهذه الشركات تسعى لضمان بقاء زبائنها لديها ومنع انتقالهم إلى شركات توصيل وتجميع أخرى يتنافسون معها.

ولا تجني شركات مثل زوماتو وطلبات وغيرها أي مال بحد ذاتها بل تعتمد على عدد الزبائن لديها لتحصل من المطاعم على عمولات كبيرة من خلال عدد الزبائن التي قامت تلك الشركات بتجميهم.



في المتوسط ​​، تفرض هذه الخدمات على المطعم عمولة 30٪ على الطلب. هذا يعني أنك إذا طلبت من مطعم مقابل 100 درهم ، فإن المطعم سيحصل على 70 درهمًا فقط ومع كورونا المستجد ضعف الطلب.

ويشير المصدر إلى أن المطاعم تحقق عوائد تصل إلى 10 من نفقاتها وتكاليف التشغيل الإجمالية، وحين تصبح شركات التوصيل والتجميع مصدرا لقرابة 60% من طلبات المطاعم فإن الأمور أصبحت بالغة السوء بالنسبة لمطاعم كثيرة.

ويختم بقوله إنك إذا أردت أن تساعد مطعمك المفضل على الصمود عليك بالطلب منه مباشرة، رغم أن ذلك قد يكون بكفاءة شركات التوصيل تلك. وكانت المطاعم القليلة التي وفرت تطبيقات وسبل تقنية لتسهيل الطلبات المباشرة لها، هي أكثر المطاعم التي صمدت في وجهة المنافسة والمصاعب الحالية.

يُذكر أن أكثر من 200 ألف شخص يعملون في قطاع الأغذية والمشروبات ويمثلون 10 % من سكان دبي مع وجود أكثر من 11 ألف رخصة منحتها الدائرة الاقتصادية لشركات في قطاع الطعام والشراب.