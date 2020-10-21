أهم مقاييس نجاح المبيعات أصبحت عبر الكفاءة التشغيلية والقرارات بناء على البيانات

أصدرت سيلزفورس، اليوم النسخة الرابعة من تقريرها الخاص بتطورات قطاع المبيعات، والذي كشف عن قدرة المتخصصين في مجال المبيعات في الإمارات العربية المتحدة على التكيف بشكل سريع مع التغييرات الجذرية التي أصابت قطاع المبيعات خلال انتشار وباء كورونا العالمي الحالي، وقد تحول هؤلاء المتخصصين إلى مستشارين موثوقين لهم القدرة على تلبية احتياجات العملاء خلال هذه الفترة.

وحتى خلال فترة انتشار وباء كورونا التي تشهد اضطرابات عديدة، لا تزال مهمة إعادة تنشيط القطاع الاقتصادي موكلة للمتخصصين في مجال المبيعات، وهم بذلك يضطرون إلى التحول إلى أساليب بيع تتطلب منهم بناء علاقات جديدة ضمن بيئة عمل افتراضية.

ومن بين المشاركين من الإمارات العربية المتحدة، أشار 80% إلى أن مقاييس النجاح قد تغيرت بالفعل نتيجة التوجهات الاقتصادية الحالية، كما توقع 56% منهم أن يتغير دورهم بشكل دائم أيضاً.

وضمن النسخة الرابعة من تقريرها الخاص بتطورات قطاع المبيعات، جمعت سيلزفورس بياناتها من ما يقرب من 6000 اختصاصي في مجال المبيعات من جميع أنحاء العالم وعبر القارات الخمس وفي خضم أزمة فيروس كوفيد 19 المستجد.

وفي هذا السياق قال تيري نيكولت، نائب الرئيس التنفيذي لدى سيلزفورس في الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا الوسطى: “أجبرت أزمة فيروس كورونا المتخصصين في مجال المبيعات في الإمارات العربية المتحدة على إعادة التفكير في طريقة عمل فرق المبيعات لديهم، ابتداءاً بالأدوات التي يستخدمونها، وصولاً إلى الاستراتيجيات التي يعتمدونها والعلاقات التي يبنونها خلال هذه الفترة الحرجة. يوفر تقرير هذا العام من سيلزفورس الكثير من الرؤى والمعلومات لمتخصصي المبيعات وقادة هذا القطاع، والتي سوف تساعدهم على تعزيز أعمالهم خلال هذه الفترة المحورية ووضع تصورات حول مستقبل جديد في وقت لم يكن فيه التحول الرقمي أكثر إلحاحاً أو أهمية مقارنة بأي وقت مضى”.

وقد تم جمع التوجهات الرئيسية التي تم الكشف عنها ضمن تقرير سيلزفورس الخاص بقطاع المبيعات بالرجوع إلى مجموعة واسعة من المتخصصين في مجال المبيعات بما في ذلك مندوبي المبيعات وقادة قطاع المبيعات والعمليات المتعلقة بهذا القطاع. وقد شمل التقرير إجابات البائعين من قطاعات البيع بين الشركات والبيع بين الشركات والمستهلكين من أمريكا الشمالية وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، بما في ذلك 50 مشاركاً من الإمارات العربية المتحدة، وأفضى التقرير إلى مايلي:

• إعادة مندوبي المبيعات تنظيم أساليبهم بما يتماشى مع المشهد الجديد لقطاع المبيعات: منذ أن بدأت الأعمال التجارية بالظهور والتطور، شهدت استراتيجيات البيع تطورات عديدة أيضاً وذلك استجابة لاحتياجات العملاء المتغيرة. وقد أحدث فيروس كورونا تغيرات كبيرة في ظروف العملاء بمستوى وسرعة غير مسبوقين. حتى أن 65% من مندوبي المبيعات يتوقعون تغيّر دورهم بشكل دائم نتيجة التوجهات الاقتصادية الحالية.

• عمليات البيع تحظى بمستويات أعلى من الأهمية مقارنة بأي وقت مضى: لطالما كان الدور الذي تعلبه عمليات البيع يشكل عنصراً هاماً ومجهولاً لفترة طويلة من الزمن. لكن كافة الزملاء اليوم يدركون مدى أهمية العمليات ضمن قطاع المبيعات. حيث أشار 96% من مندوبي المبيعات في الإمارات العربية المتحدة إلى أن عمليات البيع باتت تشكل عاملاً استراتيجياً على نحو أوسع. وخلال فترة الاضطرابات التي شهدتها فترة انتشار فيروس كورونا، حيث لا تنطبق المعايير الاعتيادية، باتت الكفاءة التشغيلية، وعمليات اتخاذ القرار بالاعتماد على البيانات، تكتسب أهمية خاصة. وتستفيد العديد من الشركات من المهارات الخاصة بعمليات البيع، حيث لا يدعم الموظفون الذين يتمتعون بتلك المهارات استراتيجية البيع فحسب، بل يساعدون أيضاً في تحديدها بشكل واضح.

• التفات قادة الأعمال نحو عمليات التعافي والعودة إلى النمو: باتت التحولات الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة تستدعي قادة المبيعات للقيام بإعادة تقييم احتياجاتهم فيما يتعلق بالتقنيات والموظفين، حيث قال 79% من مندوبي المبيعات في الإمارات العربية المتحدة إن تحولهم الرقمي قد تسارع بشكل كبير منذ عام 2019.