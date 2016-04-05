مجموعة ماجد الفطيم تستثمر 13 مليون دولار لتوسعة سيتي سنتر القرم

أعلنت مجموعة ماجد الفطيم، الإماراتية، عن استثمار خمسة ملايين ريال عماني (حوالي 13 مليون دولار) في مشروع توسعة جديدة في “سيتي سنتر القرم” ستُخصص لافتتاح “سنتربوينت”، مفهوم التجزئة متعدد الأقسام التابع لمجموعة لاندمارك، بالإضافة إلى مواقف سيارات إضافية.

وقال بيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه إنه من المتوقع اكتمال التوسعة الجديدة مع نهاية 2016، وستضيف مساحة 3150 متراً مربعاً تقريباً من المساحات القابلة للتأجير ستتضمن افتتاح متجر “سنتربوينت” متعدد العلامات التجارية حيث سيحتضن “بيبي شوب” و”سبلاش” و”لايف ستايل” و”شو مارت”. وستُنفذ التوسعة في الطابق الأرضي عند مساحة مواقف السيارات الحالية، كما وهناك مواقف سيارات جديدة قيد التنفيذ لاستيعاب 160 سيارة.

وقالت وطفاء بنت حميد الحارثية، مدير أول سيتي سنتر القرم “نحن متحمسون لانضمام سنتربوينت إلى خيارات التسوق المتعددة التي يحتضنها سيتي سنتر القرم لتوفير أفضل الخيارات للزوار واستقطاب المزيد من المتسوقين. وتؤكد هذه التوسعة النوعية على مكانة مجموعة ماجد الفطيم الريادية في قطاع التجزئة والتزامها بدعم الاقتصاد المحلي، وتجسيد رؤية المجموعة المتمثلة بتوفير أسعد اللحظات لكل الناس كل يوم من خلال أفضل تجارب التسوق والترفيه المتكاملة”.

وقال البيان إن “ماجد الفطيم”، ومقرها دبي، أنجزت في العام 2014 توسعة مهمة في “سيتي سنتر القرم” أضافت من خلالها 2630 متراً مربعاً خُصصت لإثراء الخيارات الترفيهية، شملت افتتاح “ڤوكس سينما” التي تضم 7 شاشات (2140 متر مربع) ومركز الترفيه العائلي “ماجيك بلانيت” (490 متر مربع).

ومع اكتمال التوسعة الجديدة، ستبلغ المساحة الإجمالية القابلة للتأجير في “سيتي سنتر القرم” نحو 26500 متراً مربعاً بما يوفر أكثر من 14 خياراً متنوعاً من المطاعم و83 خيار تجزئة إلى جانب خيارات الترفيه المتنوعة التي تشمل “ڤوكس سينما” و”ماجيك بلانيت”.

وفي العام الماضي، واصلت “ماجد الفطيم” تدشين مراكز تسوق جديدة وتوسيع مراكز التسوق التابعة لها ببلدان المنطقة، وفي هذا الإطار افتتحت مؤخراً “سيتي سنتر الشندغة” الذي يشكّل سابع “سيتي سنتر” تابعاً للمجموعة بدولة الإمارات العربية المتحدة والثالث عشر في عموم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2015 كشفت “ماجد الفطيم” عن استثمار 35 مليون ريـال عُماني في مشروع توسعة “سيتي سنتر مسقط”. وفي سبتمبر/أيلول 2015 أعلنت ماجد الفطيم عن افتتاح “سيتي سنتر معيصم” الواقع بمنطقة معيصم من “المنطقة العالمية للإنتاج الإعلامي” والذي شكّل حينئذ سادس “سيتي سنتر” تابع لها بدولة الإمارات. وفي الشهر ذاته كشفت “ماجد الفطيم” عن مشروع توسعة “مول الإمارات” متعدد المراحل باستثمار قدره مليار درهم.