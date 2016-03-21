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السعودية تمنع عرض وبيع “السكوتر” الكهربائي في الأسواق ومحال الألعاب

أصدرت وزارة التجارة السعودية اليوم الإثنين قراراً وزارياً وضعت من خلاله “ضوابط مشددة” على بيع جهاز “السكوتر” الكهربائي، مانعة عرضه وبيعه في الأسواق ومحال الألعاب

محرر في الموقع by محرر في الموقع
السعودية تمنع عرض وبيع "السكوتر" الكهربائي في الأسواق ومحال الألعاب

أصدرت وزارة التجارة السعودية اليوم الإثنين قراراً وزارياً وضعت من خلاله “ضوابط مشددة” على بيع جهاز “السكوتر” الكهربائي، مانعة عرضه وبيعه في الأسواق ومحال الألعاب، وقصرت ذلك على محال المستلزمات الرياضية فقط.

 

وبررت الوزارة قراراها بالضوابط الجديدة لما يترتب على استعمال الجهاز من “مخاطر”، رافضة اعتباره لعبة أطفال “لما يشكله من مخاطر على حياتهم، وما يسببه من إصابات”، وفقاً لتغريدة لها عبر “تويتر”.

 

وألزم القرار “طباعة اسم الوكيل أو المستورد بشكل غير قابل للإزالة من الجهاز، وذلك لضمان تحديد المسؤول عن أي جهاز يتم استيراده”، وألزم القرار أيضاً المحال “تقديم فاتورة تحوي بيانات ومعلومات البائع والمستورد، وتقديم ضمان المنتج لمدة عامين”.

 

وأكدت وزارة التجارة أنها تعتزم تنفيذ جولات رقابية مطلع شهر رجب المقبل، على جميع منافذ البيع في مختلف مناطق المملكة، للتحقق من التزامها بتنفيذ القرار.

 

ودعت المستهلكين إلى ضرورة «أخذ الحيطة والحذر في عدم شراء السكوترات الكهربائية من الباعة المتجولين أو المجهولين الذين لا يوفرون فواتير شراء أو شهادات ضمان»، مشددة على أهمية الاحتفاظ بها لضمان وحفظ حقوقهم.

 

وحذرت المستهلكين من مخاطر بطاريات «الليثيوم» التي قد تتسبب باشتعال الحرائق ولتجنب هذه الحالات ينصح بعدم ترك «السكوتر» في وضع الشحن أثناء النوم وعدم معاودة شحنه بعد استعماله مباشرةـ لما قد ينتج من حرارة في البطاريات بعد الاستخدام تزيد عن إعادة الشحن ما قد يتسبب في اشتعالها في حال كون البطاريات المستخدمة من النوع الرديء، ونصحت بترك الجهاز لمدة زمنية بسيطة حتى انخفاض حرارته ومن ثم معاودة الشحن.

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