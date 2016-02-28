الأسواق السعودية : انخفاض أسعار الأرز والدجاج المستورد بنسبة 26%

أوضحت وزارة التجارة والصناعة السعودية أن أسواق المملكة تشهد وفرة في المعروض من السلع والمواد الغذائية والتموينية واستقرار في أسعارها.

وقالت إن أسعار بعض المواد تتجه للانخفاض بنسبة تصل إلى (26%) مثل (الأرز، الحليب المجفف ، السكر، الأجبان ، الزيوت النباتية ، الدجاج المجمد ، واللحوم المجمدة والمبردة المستوردة)، وذلك من خلال مقارنة أسعار الجملة لتلك المواد في شهر يناير لعام 2016م مع شهر يناير العام 2015م خاصة مع تعدد النوعيات والعلامات التجارية من كل سلعة واختلاف مصادرها وازدياد المنافسة بين المستوردين والمحلات التجارية، إضافة إلى ما شهدته الأسواق المحلية من وفرة في المنتجات الزراعية المحلية بفضل عدم تأثرها بالعوامل الجوية مما ساهم في زيادة الإنتاج وانخفاض أسعارها بشكل ملحوظ، بحسب ما نقلت صحيفة “الرياض”.

وبينت الوزارة أنها تعمل بشكل مستمر على متابعة ورصد أسعار السلع بالأسواق المحلية والتحقق من عدم وجود أي ارتفاعات غير مبررة في أسعار السلع، كما تقوم الوزارة بمقارنة الأسعار في المملكة بدول مجلس التعاون الخليجي والدول المجاورة ومتابعة سعر أي سلعة يثبت وجود مغالاة فيها إضافة إلى الوقوف تجاه أي ممارسات واتفاقيات تشكل انتهاكاً لمبدأ المنافسة والتأثير على الأسعار وإحالة المخالفين لمجلس حماية المنافسة لإيقاع العقوبات تجاه تلك المخالفات كما حدث مؤخراً ضد بعض مستوردي الأرز ومنتجي المشروبات الغازية.