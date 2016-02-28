وزارة العمل تبحث تحديد ساعات الدوام بقطاع التجزئة السعودي

بحث فرع وزارة العمل بمنطقة الرياض مع عدد من أصحاب الأعمال والعاملين في قطاعات التجزئة، وكذلك عدد من طالبي العمل، تحديد أوقات العمل في القطاع، عبر ورشة عمل أقيمت أخيرا في مقر وزارة العمل بالرياض، بحضور نائب وزير العمل أحمد بن صالح الحميدان، ومدير عام فرع وزارة العمل بمنطقة الرياض المهندس محمد العيسى.

وتهدف الورشة التي تأتي استمرارا لجهود وزارة العمل في تأصيل التشاركية مع الأطراف ذات العلاقة في سوق العمل، إلى تطوير بيئة وسياسات العمل في قطاع التجزئة لتكون جاذبة لتوظيف السعوديين من الجنسين، ولتتناسب مع الطبيعة الاجتماعية للمواطن، وللحد من مزاحمة بعض العمالة الوافدة لأصحاب الأعمال السعوديين في القطاع.

وأشار نائب وزير العمل خلال الورشة إلى أن الوزارة حريصة على الاستماع لآراء أصحاب الأعمال والعاملين في قطاع التجزئة من الجنسين، والاستفادة من خبراتهم، حول تحديد أوقات العمل في القطاع، من حيث الوقت الأنسب لبداية ونهاية العمل، أو تقسيم القطاع لعدة فئات وتحديد وقت العمل لكل فئة، وعدد من المقترحات الأخرى.