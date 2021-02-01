فودكس السعودية تغلق جولة استثمارية بقيمة 75 مليون ريال سعودي

أعلنت فودكس، الشركة السعودية الناشئة والمتخصصة في تقديم حلول متكاملة لنقاط البيع وإدارة المطاعم، نجاحها في إغلاق جولتها الاستثمارية (ب) وجمع 75 مليون ريال سعودي (20 مليون دولار أمريكي) بقيادة شركة “سنابل للاستثمار” التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، وبالقيادة المشتركة من صندوق STV للاستثمار. كما شارك نخبة من المستثمرين الآخرين بمن فيهم إنديفور كاتاليست، وشركة علم، ودراية المالية.

وتهدف هذه الجولة الاستثمارية إلى تمكين فودكس من زيادة حصتها في أسواقها الحالية، وتسريع خططها التوسعية عالمياً، إضافة إلى توسيع نشاطها في مجال التقنية المالية fintech بشكل عام.

وحول ذلك، قال أحمد الزيني، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي في فودكس: “يسعدنا أن نستهل العام الحالي بهذا الإنجاز الرائع، حيث تمكنا من الحصول على دعم وثقة مجموعة من المستثمرين البارزين. وعلى الرغم من الصعوبات التي شهدها العام الماضي 2020، إلا أننا تمكنا من تبني نهج استباقي فعال لتحويل التحديات إلى فرص. ونحن ممتنون لجميع عملائنا والمستثمرين والشركاء الذين انضموا إلينا ودعموا مسيرتنا منذ انطلاقتنا الأولى، ونتطلع إلى تحقيق المزيد من النجاحات معاً في المستقبل”.

وتابع يقول: “لطالما كان رأس مالنا البشري ميزة تنافسية استراتيجية في فودكس، وتزداد أهمية هذا العامل الآن في الوقت الذي نقوم فيه بتوسيع استثماراتنا، حيث نهدف إلى زيادة عدد موظفينا ليصبح لدينا 500 موظف بنهاية عام 2022، مع حرصنا المستمر على استقطاب الكفاءات المتميزة التي ستساهم في تطوير الشركة وتوسعها عالمياً”.

من جهته قال مصعب العثماني، الشريك المؤسس في فودكس والرئيس التقني: “تمثل جولة التمويل هذه علامة بارزة أخرى في مسيرتنا العملية. وإلى جانب حصول فودكس رسمياً خلال الشهر الماضي على ترخيص البنك المركزي السعودي (ساما) للعمل في مجال التقنية المالية في السعودية، سيساعدنا هذا الاستثمار الجديد على المضي قدماً في خطة تطوير منتجاتنا وبشكل سريع، لا سيما في مجال التقنية المالية لقطاع التجزئة”.

وأضاف تصريح صادر عن شركة سنابل للاستثمار: “نحن متحمسون لقيادة هذه الجولة والشراكة مع فودكس، والتي تمكنت من النمو والتطور لتصبح نظاماً سحابياً متكاملاً لإدارة المبيعات واستقبال المدفوعات. نحن نرى أن فودكس أصبحت في وقت قصير من الشركات الرئيسية في المنطقة التي تساهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي في قطاع التجزئة”.

وعلق أحمد النعيمي، شريك في صندوق STV الاستثماري، قائلاً: “لقد ألهمتنا رؤية فودكس والإنجازات التي حققتها حتى الآن. لقد أصبحت الشركة بمثابة بنية أساسية حيوية للشركات الصغيرة والمتوسطة ومنصة فعلية لرقمنة قطاع التجزئة. نحن متحمسون لدعم فريق فودكس ويسعدنا الانضمام إلى المستثمرين الآخرين لدعم مسيرة هذه الشركة الرائعة”.